Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
- Hồ Chí Minh: 43/15
- 43/17 Đường số 38, KP. 1, Phường An Khánh, Tp thủ Đức (Quận 2), Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
• Theo dõi, giám sát và đôn đốc các phòng ban thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, mục tiêu được giao
• Hỗ trợ/Phối hợp các phòng ban thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, mục tiêu được giao
• Nắm vững tình hình hoạt động của các phòng ban để báo cáo hiện trạng/kết quả cho CEO
• Nắm bắt tình hình thị trường lĩnh vực hoạt động của công ty, nội bộ công ty để tham mưu cho CEO
• Thay mặt CEO giải quyết công việc điều hành khi được ủy quyền
• Đóng góp giá trị cá nhân vào mục tiêu chung của công ty
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tổi thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương được, hoặc 02 năm kinh nghiệm từ cấp độ trưởng phòng trở lên
• Tư duy nhạy bén, có khả năng chịu được áp lực
• Khả năng phân tích dữ liệu, số liệu, có tư duy phản biện
• Tinh thần trách nhiệm cao, luôn hướng đến kết quả
• Kỹ năng giao tiếp tốt, khéo léo, tính cách hướng ngoại
• Có hoài bão và tham vọng
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì
Nhân sự có thâm niên từ 2 năm trở lên, được tham giao bảo hiểm cộng thêm
Được khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Tham gia team building hằng năm
Được thưởng lễ tết, sinh nhật, tặng quà trung thu, quà sinh nhật
Mỗi tháng 1 lần được tham gia hoạt động happy hour của công ty
Thời gian làm việc từ 8h30-17h30 (T2-T6), t7 được WFH (tùy bộ phận)
Được mua hàng của công ty với giá chiết khấu lên đến 60%
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI