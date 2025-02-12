Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43/15 - 43/17 Đường số 38, KP. 1, Phường An Khánh, Tp thủ Đức (Quận 2), Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

• Theo dõi, giám sát và đôn đốc các phòng ban thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, mục tiêu được giao

• Hỗ trợ/Phối hợp các phòng ban thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, mục tiêu được giao

• Nắm vững tình hình hoạt động của các phòng ban để báo cáo hiện trạng/kết quả cho CEO

• Nắm bắt tình hình thị trường lĩnh vực hoạt động của công ty, nội bộ công ty để tham mưu cho CEO

• Thay mặt CEO giải quyết công việc điều hành khi được ủy quyền

• Đóng góp giá trị cá nhân vào mục tiêu chung của công ty

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam/Nữ có năm sinh 1993 đến 1990

• Tổi thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương được, hoặc 02 năm kinh nghiệm từ cấp độ trưởng phòng trở lên

• Tư duy nhạy bén, có khả năng chịu được áp lực

• Khả năng phân tích dữ liệu, số liệu, có tư duy phản biện

• Tinh thần trách nhiệm cao, luôn hướng đến kết quả

• Kỹ năng giao tiếp tốt, khéo léo, tính cách hướng ngoại

• Có hoài bão và tham vọng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của pháp luật

Nhân sự có thâm niên từ 2 năm trở lên, được tham giao bảo hiểm cộng thêm

Được khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Tham gia team building hằng năm

Được thưởng lễ tết, sinh nhật, tặng quà trung thu, quà sinh nhật

Mỗi tháng 1 lần được tham gia hoạt động happy hour của công ty

Thời gian làm việc từ 8h30-17h30 (T2-T6), t7 được WFH (tùy bộ phận)

Được mua hàng của công ty với giá chiết khấu lên đến 60%

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NT BEAUTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin