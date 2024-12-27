Tuyển Trợ lý CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI Pro Company
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI Pro Company

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
Chưa cập nhật
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Mai Chí Thọ, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Nắm bắt Kế hoạch sự kiện tại THACO, các Tập đoàn/TCT thành viên để lên kế hoạch thực hiện;
Viết nội dung kế hoạch tổ chức sự kiện; Tham gia/ trực tiếp thuyết trình bản Kế hoạch sự kiện;
Theo dõi, giám sát hoặc thực hiện triển khai các hạng mục sự kiện;
Tham gia điều phối vận hành sự kiện theo khả năng được Lãnh đạo giao;
Lập và theo dõi hồ sơ sự kiện; Báo cáo sau sự kiện;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn (Bằng cấp yêu cầu): Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing/ Truyền thông/ Văn hóa - Nghệ thuật/ Sân khấu - Điện ảnh hoặc các chuyên ngành liên quan;
Trình độ chuyên môn (Bằng cấp yêu cầu):
Kinh nghiệm: tối thiểu 02-03 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương (Event Account) tại các công ty Tổ chức sự kiện hoặc tại các công ty có tổ chức phòng sự kiện (ưu tiên đã từng làm việc tại các Tập đoàn/Công ty đa ngành, đa quốc gia);
Kinh nghiệm:
02-03 năm kinh nghiệm
Độ tuổi, sức khỏe: từ 25 đến 35 tuổi, sức khoẻ tốt;
Độ tuổi, sức khỏe: từ 25 đến 35 tuổi
Thái độ: làm việc tích cực, có tinh thần cầu tiến, kiên trì và có giải pháp vượt qua khó khăn/ thách thức; có ảnh hưởng tốt đến các thành viên khác trong đơn vị/bộ phận;
Thái độ:
Năng lực (Lãnh đạo & Quản trị):
Có tư duy, tầm nhìn và đức độ, bản lĩnh, uy tín trong công việc; Tác phong công nghiệp và chuyên nghiệp;
Có khả năng tham mưu, xây dựng và đánh giá KPI; đào tạo huấn luyện; quản trị công nghiệp và xây dựng quy định/quy trình;
Năng lực chuyên môn:
Chuyên môn nghề nghiệp: Lập kế hoạch, kiểm tra, giám sát triển khai và vận hành các nghiệp vụ tổ chức sự kiện thông qua quy trình Tổ chức sự kiện; Có khả năng sáng tạo ý tưởng, hiểu cơ bản về thiết kế, sản xuất phim/ảnh, kỹ thuật âm thanh, ánh sáng, màn hình, sản xuất in ấn; Phối hợp tổ chức triển khai các sự kiện của THACO và các TĐ/TCT;
Chuyên môn nghề nghiệp:
Kiến thức: Hiểu về lĩnh vực Tổ chức sự kiện, có kiến thức cơ bản marketing, thương hiệu, digital; Hiểu cơ bản kinh tế-văn hóa-xã hội và pháp luật liên quan ngành nghề;
Kiến thức:
Kỹ năng: Kỹ năng tổng hợp, phân tích; Kỹ năng quản lý và làm việc nhóm; Kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức triển khai công việc; Biên soạn tài liệu và huấn luyện-đào tạo nghiệp vụ. Giao tiếp tiếng Anh lưu loát, đọc hiểu cơ bản tài liệu tiếng Anh; Sử dụng tốt các ứng dụng văn phòng, ứng dụng chuyên môn nghiệp vụ;
Kỹ năng:
Điều kiện ưu tiên tuyển dụng (nếu có): ứng viên từng học và làm việc ở nước ngoài;
Điều kiện ưu tiên tuyển dụng (nếu có):

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Cơ Bản + BHXH + Phúc lợi khác hấp dẫn.
Làm việc tại một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam
Cơ hội thăng tiến minh bạch, phát triển sự nghiệp song hành cùng sự lớn mạnh của Công ty
Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh, tương xứng với năng lực
Môi trường chuyên nghiệp, xem trọng người tài và hỗ trợ nhau để phát triển
Các khóa đào tạo dành riêng cho CBNV nhằm năng cao năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRƯỜNG HẢI Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Số 10 Mai Chí Thọ, Phường Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

