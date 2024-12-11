Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH NGUYÊN VẠN LỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH NGUYÊN VẠN LỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH NGUYÊN VẠN LỘC
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/01/2025
CÔNG TY TNHH NGUYÊN VẠN LỘC

Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN VẠN LỘC

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô O3,Khu Phước Kiển,Lê Văn Lương,Nhà Bè,HCM, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Ghi nhận, tổng hợp và lưu trữ các chứng từ .
- Chuẩn bị các số liệu tồn kho hàng hoá và chứng từ liên quan trong các cuộc họp của bộ phận
- Hỗ trợ điều phối hàng hoá vào những thời điểm cao trong tuần/tháng.
- Liên hệ suplier bảo trì, sửa chữa thiết bị, vật dụng cửa hàng (tủ, đèn, mạng viễn thông, điện thoại..)- Cập nhật danh sách nhân sự hệ thống TGTG
- Tổng kết công, báo cáo nhân sự, thưởng nhân viên bán hàng mỗi tháng.
- Tuyển dụng, huấn luyện đào tạo nhân sự cửa hàng.
- Văn phòng phẩm Cửa hàng,Các dụng cụ phục vụ bán hàng: laptop, máy in, điện thoại, camera.....
- Hỗ trợ các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của cấp trên.
- Thực hiện các dự án cải tiến bộ phận phụ trách.
- Hỗ trợ chăm sóc khách hàng và giải quyết các khiếu nại (nếu có)

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành quản trị kinh doanh
- Nắm bắt nhanh thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng,am hiểu các hoạt động và dịch vụ bán lẻ; hệ thống phân phối.
- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực bán lẻ.
- Thư tín, email, có khả năng nắm bắt nhanh thao tác trên phần mềm quản lý
- Tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng hoàn thành tốt công việc dưới áp lực cao trong thời gian ngắn;
- Tích cực, nhiệt tình, chính xác;
- Trung thực, cam kết, chăm chỉ, sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ đồng nghiệp;

Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN VẠN LỘC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : 7.000.000đ – 9.000.000đ + Thưởng KPI + Hoa hồng doanh số.
- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 ,14 theo năng lực
- Hưởng đầy đủ chế độ theo luật lao động.
- Có cơ hội thăng tiến vị trí cao hơn dựa theo đánh giá năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN VẠN LỘC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NGUYÊN VẠN LỘC

CÔNG TY TNHH NGUYÊN VẠN LỘC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô O3, Khu Phước Kiển, Đường Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

