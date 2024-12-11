Tuyển Trợ lý CÔNG TY TNHH NGUYÊN VẠN LỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô O3,Khu Phước Kiển,Lê Văn Lương,Nhà Bè,HCM, Nhà Bè, Huyện Nhà Bè

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Ghi nhận, tổng hợp và lưu trữ các chứng từ .

- Chuẩn bị các số liệu tồn kho hàng hoá và chứng từ liên quan trong các cuộc họp của bộ phận

- Hỗ trợ điều phối hàng hoá vào những thời điểm cao trong tuần/tháng.

- Liên hệ suplier bảo trì, sửa chữa thiết bị, vật dụng cửa hàng (tủ, đèn, mạng viễn thông, điện thoại..)- Cập nhật danh sách nhân sự hệ thống TGTG

- Tổng kết công, báo cáo nhân sự, thưởng nhân viên bán hàng mỗi tháng.

- Tuyển dụng, huấn luyện đào tạo nhân sự cửa hàng.

- Văn phòng phẩm Cửa hàng,Các dụng cụ phục vụ bán hàng: laptop, máy in, điện thoại, camera.....

- Hỗ trợ các nhiệm vụ khác khi có yêu cầu của cấp trên.

- Thực hiện các dự án cải tiến bộ phận phụ trách.

- Hỗ trợ chăm sóc khách hàng và giải quyết các khiếu nại (nếu có)

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành quản trị kinh doanh

- Nắm bắt nhanh thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh, khách hàng,am hiểu các hoạt động và dịch vụ bán lẻ; hệ thống phân phối.

- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực bán lẻ.

- Thư tín, email, có khả năng nắm bắt nhanh thao tác trên phần mềm quản lý

- Tinh thần trách nhiệm cao, có khả năng hoàn thành tốt công việc dưới áp lực cao trong thời gian ngắn;

- Tích cực, nhiệt tình, chính xác;

- Trung thực, cam kết, chăm chỉ, sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ đồng nghiệp;

Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN VẠN LỘC Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : 7.000.000đ – 9.000.000đ + Thưởng KPI + Hoa hồng doanh số.

- Thưởng lễ, tết, lương tháng 13 ,14 theo năng lực

- Hưởng đầy đủ chế độ theo luật lao động.

- Có cơ hội thăng tiến vị trí cao hơn dựa theo đánh giá năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGUYÊN VẠN LỘC

