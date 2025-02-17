Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Viện Thủy Tiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Viện Thủy Tiên
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/02/2025
Trợ lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Viện Thủy Tiên

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 80

- 82

- 84 Lê Thị Riêng, P.Bến Thành, Quận 1, TPHCM

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

* THỜI GIAN LÀM VIỆC:
THỜI GIAN LÀM VIỆC:
- Từ 8h00 – 17h30 mỗi ngày
- Ngày off: 01 ngày/tuần
- Phép năm: 12 ngày/năm
* MÔ TẢ CÔNG VIỆC
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Chịu trách nhiệm nội dung tất cả các Hợp đồng kinh tế trước khi trình lên cho Tổng Giám đốc
- Tổng hợp tất cả các báo cáo từ Quản lý các bộ phận để trình lên Tổng Giám đốc
- Soạn Biên bản nội dung các cuộc họp
- Giám sát công việc các bộ phận theo phân công từ Tổng Giám đốc
- Sắp xếp, cập nhật và nhắc lịch làm việc của Tổng Giám Đốc
- Book vé máy bay, khách sạn cho Tổng Giám đốc khi đi công tác (nếu có)
- Các công việc khác theo sự phân công từ TGĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị/ Đại học luật
- Có 03 năm kinh nghiệm

Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Viện Thủy Tiên Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Viện Thủy Tiên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 84 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

