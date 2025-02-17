Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Viện Thủy Tiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Viện Thủy Tiên
- Hồ Chí Minh: 80
- 82
- 84 Lê Thị Riêng, P.Bến Thành, Quận 1, TPHCM
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận
* THỜI GIAN LÀM VIỆC:
- Từ 8h00 – 17h30 mỗi ngày
- Ngày off: 01 ngày/tuần
- Phép năm: 12 ngày/năm
* MÔ TẢ CÔNG VIỆC
- Chịu trách nhiệm nội dung tất cả các Hợp đồng kinh tế trước khi trình lên cho Tổng Giám đốc
- Tổng hợp tất cả các báo cáo từ Quản lý các bộ phận để trình lên Tổng Giám đốc
- Soạn Biên bản nội dung các cuộc họp
- Giám sát công việc các bộ phận theo phân công từ Tổng Giám đốc
- Sắp xếp, cập nhật và nhắc lịch làm việc của Tổng Giám Đốc
- Book vé máy bay, khách sạn cho Tổng Giám đốc khi đi công tác (nếu có)
- Các công việc khác theo sự phân công từ TGĐ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có 03 năm kinh nghiệm
Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Viện Thủy Tiên Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Viện Thủy Tiên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
