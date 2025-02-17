Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH Thẩm Mỹ Viện Thủy Tiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

* THỜI GIAN LÀM VIỆC:

- Từ 8h00 – 17h30 mỗi ngày

- Ngày off: 01 ngày/tuần

- Phép năm: 12 ngày/năm

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Chịu trách nhiệm nội dung tất cả các Hợp đồng kinh tế trước khi trình lên cho Tổng Giám đốc

- Tổng hợp tất cả các báo cáo từ Quản lý các bộ phận để trình lên Tổng Giám đốc

- Soạn Biên bản nội dung các cuộc họp

- Giám sát công việc các bộ phận theo phân công từ Tổng Giám đốc

- Sắp xếp, cập nhật và nhắc lịch làm việc của Tổng Giám Đốc

- Book vé máy bay, khách sạn cho Tổng Giám đốc khi đi công tác (nếu có)

- Các công việc khác theo sự phân công từ TGĐ