Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SINVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 1 . B1 - 26 Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm

• Hỗ trợ tổng giám đốc trong các công việc hàng ngày bao gồm dịch và quản lý.

• Tham gia hỗ trợ tổng giám đốc trong các công việc điều hành, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

• Làm cầu nối giữa tổng giám đốc và các phòng ban trong công ty, đảm bảo thông tin được truyền đạt rõ ràng và chính xác.

• Thành thạo tiếng Trung giao tiếp và viết, có ngoại hình ưa nhìn, trung thực và tận tâm với công việc.

• Có đam mê học hỏi các kỹ năng liên quan đến livestream thương mại điện tử, bao gồm đào tạo nhân sự và vận hành livestream (sẽ được đào tạo); cần học các kỹ năng livestream và thực hiện một phần nhỏ công việc livestream để có thể hỗ trợ hiệu quả cho công việc của tổng giám đốc.

• Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, bao gồm cả việc làm slide PowerPoint.

• Ưu tiên ứng viên thành thạo tiếng Anh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SINVIET Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 12.000.000đ đến 18.000.000đ

- Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp, tiếp xúc và học hỏi từ các chuyên gia đến từ cả Việt Nam và Trung Quốc, tạo điều kiện cho mọi nhân viên đều có cơ hội phát triển và thăng tiến lâu dài trong sự nghiệp.

- Tham gia các buổi đào tạo nội bộ tại công ty, cơ hội tích lũy kinh nghiệm thực tế.

- Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà nước.

- Chính sách nghỉ phép linh hoạt, bao gồm nghỉ lễ, nghỉ phép năm và các ngày nghỉ đặc biệt khác.

- Văn hóa doanh nghiệp thân thiện, hỗ trợ lẫn nhau, khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới.

- Tham gia các hoạt động team building, du lịch công ty, sự kiện nội bộ giúp gắn kết đội ngũ.

- Có cơ hội thăng tiến và phát triển lâu dài trong công ty liên doanh quốc tế.

