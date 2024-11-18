Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SINVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Hành chính CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SINVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SINVIET
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SINVIET

Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SINVIET

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1 . B1

- 26 Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

• Hỗ trợ tổng giám đốc trong các công việc hàng ngày bao gồm dịch và quản lý.
• Tham gia hỗ trợ tổng giám đốc trong các công việc điều hành, đảm bảo mọi hoạt động diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.
• Làm cầu nối giữa tổng giám đốc và các phòng ban trong công ty, đảm bảo thông tin được truyền đạt rõ ràng và chính xác.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Thành thạo tiếng Trung giao tiếp và viết, có ngoại hình ưa nhìn, trung thực và tận tâm với công việc.
• Có đam mê học hỏi các kỹ năng liên quan đến livestream thương mại điện tử, bao gồm đào tạo nhân sự và vận hành livestream (sẽ được đào tạo); cần học các kỹ năng livestream và thực hiện một phần nhỏ công việc livestream để có thể hỗ trợ hiệu quả cho công việc của tổng giám đốc.
• Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng, bao gồm cả việc làm slide PowerPoint.
• Ưu tiên ứng viên thành thạo tiếng Anh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SINVIET Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 12.000.000đ đến 18.000.000đ
- Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp, tiếp xúc và học hỏi từ các chuyên gia đến từ cả Việt Nam và Trung Quốc, tạo điều kiện cho mọi nhân viên đều có cơ hội phát triển và thăng tiến lâu dài trong sự nghiệp.
- Tham gia các buổi đào tạo nội bộ tại công ty, cơ hội tích lũy kinh nghiệm thực tế.
- Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của nhà nước.
- Chính sách nghỉ phép linh hoạt, bao gồm nghỉ lễ, nghỉ phép năm và các ngày nghỉ đặc biệt khác.
- Văn hóa doanh nghiệp thân thiện, hỗ trợ lẫn nhau, khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới.
- Tham gia các hoạt động team building, du lịch công ty, sự kiện nội bộ giúp gắn kết đội ngũ.
- Có cơ hội thăng tiến và phát triển lâu dài trong công ty liên doanh quốc tế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SINVIET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SINVIET

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ SINVIET

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 2, ngõ 99, phố Nguyễn Sơn , Phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Mạng xã hội

