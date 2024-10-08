Tuyển Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc

- Tổ chức, sắp xếp nhằm tối ưu hiệu quả thời gian, lịch làm việc khoa học, chuyên nghiệp cho Tổng Giám đốc; cân nhắc cho BGĐ hay cho TGĐ vì trong đó có các hoạt động tổ chức xây dựng kế hoạch hoạt động của các bộ phận và tổ chức đánh giá kế hoạch;

- Kịp thời thu thập và nắm rõ tình hình làm việc của từng bộ phận, hỗ trợ Tổng giám đốc điều phối công việc kinh doanh liên quan giữa các bộ phận, nắm rõ tình hình kinh doanh chính của Bệnh viện và đưa ra ý kiến hoặc đề xuất xử lý để Tổng giám đốc đưa ra quyết định cuối cùng;

- Theo dõi, xem xét, tổng hợp báo cáo và đưa ra ý kiến độc lập về tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ của hồ sơ trình ký trước khi trình Tổng Giám Đốc xem xét phê duyệt;

- Chịu trách nhiệm hỗ trợ Tổng giám đốc xử lý công việc liên lạc với bên ngoài và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác. Thay mặt Tổng Giám đốc đối ngoại với đối tác, khách hàng trong phạm vi được giao;

- Soạn thảo hợp đồng, văn bản, tài liệu và công văn. Chuẩn bị các tài liệu và thông tin theo yêu cầu của Tổng giám đốc;

- Tham dự các cuộc họp quan trọng và ghi lại biên bản cuộc họp.

- Thông báo, theo dõi và đôn đốc các chỉ đạo của TGĐ;

- Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin liên quan đến kinh doanh để báo cáo Tổng Giám Đốc trước cuộc họp hoặc theo yêu cầu của Tổng Giám đốc;

- Các công việc khác theo chỉ đạo của Tổng giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

- Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh

- Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Am hiểu lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm.

- Khả năng đàm phán, thuyết trình tốt.

- Trung thực, chăm chỉ.

- Chịu được áp lực công việc cao.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Ký HĐLĐ và hưởng các chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Lương cạnh tranh theo năng lực và kinh nghiệm Lương KPI

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT QUỐC TẾ ÁNH DƯƠNG

