Tuyển Hành chính CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Hành chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Km22 Quốc Lộ 1A, Xã Quất Động, Thường Tín, Hà Nội., Thường Tín

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương Thỏa thuận

- Sắp xếp lịch trình họp, làm việc, chuẩn bị chuyến công tác cho Tổng Giám Đốc.
- Điều phối công tác tổ chức, soạn thảo, chuẩn bị, báo cáo tài liệu cho các buổi làm việc, cuộc họp, sự kiện có Tổng Giám Đốc tham dự.
- Phối hợp các bộ phận, phòng ban trong việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chính sách theo sự phân công của Tổng Giám Đốc.
- Cập nhật, tóm lược thông tin về các văn bản pháp luật mới, tình hình báo chí về xu hướng thị trường liên quan đến hoạt động của công ty cho Tổng Giám Đốc.
- Liên hệ khách hàng, đối tác trao đổi thông tin và hoàn thành các công việc Tổng Giám Đốc yêu cầu.
- Thông dịch tiếng Trung, tiếng Anh và dịch văn bản theo yêu cầu Tổng Giám Đốc.
- Các công việc khác theo chỉ đạo của Tổng Giám Đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 1988-1996
- Trình độ: Đại học trở lên
- Ưu tiên tốt nghiệp các trường ĐH: Ngoại thương , Kinh tế Quốc dân, Thương mại, Học viện Tài chính
- Năng lực tương đương chứng chỉ ngoại ngữ IELTS 7.0, Tiếng Trung HSK 4.
- Kinh nghiệm: Từ 2 năm trở lên ở vị trí tương đương
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng MS Offices
- Bao quát thông tin, nhanh nhẹn, xử lý vấn đề tốt
- Có trách nhiệm trong công việc và bảo mật thông tin

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương theo thỏa thuận
- Phụ cấp: ăn trưa, xăng xe, điện thoại,...
- Thưởng các ngày Lễ, Tết, ...và các chế độ phúc lợi khác theo quy định Công ty
- BHXH, BHTN, BHYT theo quy định nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Biệt thự số 01, BT08, KĐT An Khánh, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

