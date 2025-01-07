Tuyển Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Công Ty Cổ Phần Phát Triển Chăn Nuôi Hoà Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 900 - 1200 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Chăn Nuôi Hoà Phát
Mức lương
900 - 1200 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
Mô Tả Công Việc Trưởng chuyền/Tổ trưởng sản xuất Với Mức Lương 900 - 1200 Triệu
- Tham mưu, tư vấn chiến lược nhân sự cho Ban Giám đốc
- Quản lý điều hành hoạt động của Phòng
- Soạn thảo các văn bản theo chức năng nhiệm vụ của phòng
- Chủ trì tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công việc của Phòng
- Thực hiện các thủ tục pháp lý doanh nghiệp
- Tuyển dụng đào tạo phát triển nguồn nhân lực
- Kiểm soát chế độ, chính sách của công ty
- Thực hiện các Công việc hác theo chức năng nhiệm vụ của Phòng
Với Mức Lương 900 - 1200 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên nghành Luật, Quản trị nhân lực, hành chính
- Có 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Kỹ năng soạn thảo văn bản tốt
- Am hiểu Luật lao động, BHXH, ...
- Kỹ năng Quản lý, điều hành đội nhóm
- Độ tuổi: 30 - 40 tuổi.
Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Chăn Nuôi Hoà Phát Thì Được Hưởng Những Gì
