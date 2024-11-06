Tuyển Trưởng Nhóm Chăm Sóc Khách Hàng thu nhập 12 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM
- Hà Nội: Tầng 2, khu thương mại, tòa nhà T&T số 440 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội., Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Chịu trách nhiệm về việc quản lý công việc CSKH trước bán và CSKH sau bán ( Bảo hành).
Chăm sóc khách hàng tiềm năng để chuyển đổi bán hàng.
Đào tạo đội ngũ kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng, và các quy trình nghiệp vụ liên quan.
Tuyển dụng, xây dựng đội ngũ CSKH. Xây dựng trải nghiệm khách hàng, nâng cao trải nghiệm khách hàng.
Quản lý hệ thống dữ liệu khách hàng: Lưu trữ, cập nhật thông tin khách hàng đang học và khách hàng tiềm năng.
Phối hợp với các phòng ban nội bộ và Đối tác để đảm bảo hiệu suất vận hành.
Hiểu về cách vận hành sản phẩm để tư vấn cho khách hàng, và đào tạo nhân sự
Lên báo cáo các theo yêu cầu của Trưởng bộ phận và Ban Giám đốc
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng sale đỉnh cao.
Kỹ năng đào tạo và dẫn dắt đội ngũ.
Nhanh nhẹn, cầu tiến và trung thực trong công việc
Khả năng thuyết phục và kết nối với khách hàng
Khả năng làm việc nhóm, chịu được áp lực cao
Chủ động, kỹ năng xử lý tình huống tốt
Hòa đồng, thân thiện
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30 từ Thứ 2 – Thứ 6, và 8h00 - 12h00 sáng Thứ 7 (nghỉ chiều Thứ 7 & CN);
Phụ cấp đầy đủ bao gồm: Máy tính, điện thoại, ăn trưa, gửi xe, thiết bị phục vụ cho công việc.
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, văn hóa làm việc tử tế.
Thử việc tối đa 02 tháng, được hưởng đầy đủ các chính sách như Phép năm, hiếu hỉ, lương tháng 13, thưởng Lễ Tết, thưởng sinh nhật,... ngay sau thời gian thử việc
Được hưởng các chính sách phúc lợi khác như du lịch, teambuilding hàng năm, teabreak hàng tháng.
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc.
Cơ hội phát triển chuyên môn, phát triển bản thân.
Cơ hội và lộ trình thăng tiến rõ ràng trong công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE INCOM VIỆT NAM
