Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

Chuyên viên tuyển dụng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Xã Phụng Châu, Chương Mỹ, Huyện Chương Mỹ

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Nhận đề xuất tuyển dụng từ các phòng, ban, đơn vị.
- Xác minh nhu cầu tuyển dụng (số lượng, chất lượng, vị trí công việc....).
- Lập kế hoạch tuyển dụng của Công ty (tháng, quý, cả năm).
- Lập kế hoạch ngân sách tuyển dụng.
- Lên chương trình tuyển dụng cho mỗi đợt tuyển dụng.
- Đăng tin tuyển dụng theo yêu cầu tuyển dụng lao động của Công ty.
- Nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, sàng lọc hồ sơ.
- Lên danh sách phỏng vấn, thông báo ứng viên phòng vấn bằng điện thoại và thư, tổ chức phỏng vấn.
- Tổng hợp kết quả phỏng vấn, thông báo ứng viên không đạt yêu cầu, thông báo ứng viên đạt yêu cầu và thời gianlàm việc, soạn thảo thư mời nhận việc và gửi ứng viên đạt yêu cầu.
- Check bổ sung thông tin nhân sự trước khi tiếp nhận. (với một sô vị trí theo yêu câu)
- Thiết lập, duy trì các nguồn nhân lực, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của công ty.
- Hoàn thiện thủ tục tiếp nhận nhân sự đầu vào: hồ sơ nhân sự, tờ khai thông tin, cam kết công việc, ... gửi cho bộ phận C&B đề theo dõi nhân sự và tính lương, thưởng.
- Đào tạo hội nhập cho nhân viên mới, bao gồm: các nội quy, quy chế của Công ty, các chế độ chính sách, quyền và nghĩa vụ của người lao động...
- Công tác Văn thư: Photocopy, scan, in ấn, soạn thảo các văn bản, công văn
- Lưu trữ giấy tờ theo yêu cầu cấp trên.
- Thực hiện việc tiếp nhận, phân phối chuyển giao văn bản đi – đến và lập sổ theo dõi.
- Quản lý, tổ chức lưu giữ các văn bản, tài liệu hành chính – nhân sự, công văn, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định.
- Photocopy, scan, in ấn, soạn thảo các văn bản, công văn giấy tờ theo yêu cầu cấp trên.
- Quản lý và sử dụng con dấu Công ty theo đúng quy định.
- Soạn thảo văn bản của Công ty và phòng Hành chính Nhân sự khi có yêu cầu của Trưởng phòng HCNS hoặc BLĐ Công ty.
- Quản lý các địa chỉ email/outlook công ty.
- Trực điện thoại tổng đài công ty, chuyển cho các bộ phận liên quan (yêu cầu cung cấp chính xác thông tin đối tác, khách hàng);
- Theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh văn phòng của nhân viên tạp vụ.
- Mua sắm đồ lễ, kiểm tra thay nước khu vực ban thờ, phòng làm việc của Ban lãnh đạo,
- Các công việc khác theo chỉ đạo, điều động của Trưởng phòng và Ban lãnh đạo công ty.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ chuyên môn Tốt nghiệp đại học trở lên
- Chuyên ngành Nhân sự, quản trị, các chuyên ngành khác có liên quan.
- Tin học văn phòng “word, excel, ppt”; sử dụng thành thạo các phần mềm .
- Trình độ ngoại ngữ Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
- Hiểu biết quản trị hành chính, nhân sự.
- Nắm vững các quy định của pháp luật.
- Kỹ năng giao tiếp:
1) Kỹ năng thuyết trình, lập kế hoạch.
2) Kỹ năng tổ chức và triển khai công việc
3) Kỹ năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.
4) Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huốngnhanh chóng, hiệu quả.
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc đến công tác hành chính, nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, ưu tiên có kinh nghiệm tại công ty sản xuất ngành thực phẩm (có hoạt động tuyển nhân sự tại các tỉnh).
- Trung thực, nhiệt tình, đam mê công việc.
- Thái độ tích cực và cầu tiến trong công việc
- Chịu được áp lực cao trong công việc.
- Có sức khỏe tốt để phục vụ công việc.
- Yêu cầu khác: Ưu tiên có mối quan hệ sâu, rộng trong lĩnh vực nhân sự.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 12- 20 triệu tùy theo năng lực và kinh nghiệm của ứng viên
- Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật định.
- Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.
- Khám sức khỏe định kỳ.
- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp và năng động.
- Các hoạt động team building thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Địa chỉ văn phòng : Số 8 Quang Trung Hà Đông ; Nhà Máy: Phương Bản - Xã Phụng Châu - Chương Mỹ - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

