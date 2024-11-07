Tuyển Content Marketing Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Mô tả công việc:

Content Viral:

Quản lý trực tiếp thành viên và định hướng, sản xuất nội dung bài viết đăng tải trên fanpage Tiếng Anh giao tiếp Langmaster.

Tạo sóng/ bắt trend trong sản xuất các bài viết định kỳ.

Lập kế hoạch, cập nhật báo cáo triển khai mục tiêu theo tuần/ tháng.

Duyệt và trả lời nội dung, bình luận.

Phối hợp cùng Team Video về ý tưởng, review chất lượng video và đăng trên Fanpage Reels.

Phối hợp với các bộ phận khác để quản lý danh tiếng công ty và xác định đối thủ cạnh tranh.

Thực hiện công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Anh ngữ: Có chứng chỉ 5.5 IELTS trở lên (700+ TOEIC hoặc tương đương).

Anh ngữ:

Kinh nghiệm:

Kinh nghiệm

Đã từng thực hiện các chiến dịch xây fanpage, tăng tương tác cho page/group, viết nội dung hoặc đăng bài fanpage page (giáo dục, tin tức, thông tin giải trí giới trẻ,...) chăm page/group từ 1,5 năm trở lên.

Am hiểu các nền tảng và chính sách của Facebook; các nền tảng Tiktok, Youtube... là một lợi thế.

Ưu tiên bạn có tố chất sáng tạo, sử dụng thành thạo Canva, Phần mềm chỉnh sửa video đơn giản, Google Drive, Capcut.

Tại Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 13.000.000 VNĐ - 17.000.000 VNĐ + hỗ trợ ăn trưa + hỗ trợ tiền gửi xe

Lương cứng:

Các chính sách:

Thời gian làm việc tại văn phòng:

Full Time: 8h30-17h30 Thứ 2 - Sáng thứ 7(Nghỉ trưa từ 12h-13h30)

Full Time: 8h30-17h30

- Đặc biệt: Có cơ hội làm việc, học hỏi cộng đồng nhân sự đa kênh như Facebook, Youtube, Google, Tik Tok, Instagram.

- Được đào tạo bài bản về tư duy Marketing: Insight, Content, Plan,...

- Được đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing nếu có nguyện vọng.

- Lộ trình thăng tiến lên vị trí Trưởng dự án, Trưởng nhóm content sau 6 tháng - 1 năm làm việc.

- Phụ cấp công tác.

- Đóng BHXH, BHYT.

- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...

- Nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).

- Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.

- Ưu đãi học phí lên tới 100% các khóa học tại Tiếng anh giao tiếp Langmaster.

- Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo.

- Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders

- Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.

Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của bạn đối với cơ hội này. Do số lượng đơn đăng ký lớn, chúng tôi sẽ chỉ có thể liên hệ với những ứng viên phù hợp với điều kiện tuyển dụng.

Cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của bạn !

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin