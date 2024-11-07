Tuyển Content Marketing Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Tuyển Content Marketing Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster

Content Marketing

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Marketing Tại Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Content Marketing Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Mô tả công việc:
Content Viral:
Quản lý trực tiếp thành viên và định hướng, sản xuất nội dung bài viết đăng tải trên fanpage Tiếng Anh giao tiếp Langmaster.
Tạo sóng/ bắt trend trong sản xuất các bài viết định kỳ.
Lập kế hoạch, cập nhật báo cáo triển khai mục tiêu theo tuần/ tháng.
Duyệt và trả lời nội dung, bình luận.
Phối hợp cùng Team Video về ý tưởng, review chất lượng video và đăng trên Fanpage Reels.
Phối hợp với các bộ phận khác để quản lý danh tiếng công ty và xác định đối thủ cạnh tranh.
Thực hiện công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Anh ngữ: Có chứng chỉ 5.5 IELTS trở lên (700+ TOEIC hoặc tương đương).
Anh ngữ:
Kinh nghiệm:
Kinh nghiệm
Đã từng thực hiện các chiến dịch xây fanpage, tăng tương tác cho page/group, viết nội dung hoặc đăng bài fanpage page (giáo dục, tin tức, thông tin giải trí giới trẻ,...) chăm page/group từ 1,5 năm trở lên.
Am hiểu các nền tảng và chính sách của Facebook; các nền tảng Tiktok, Youtube... là một lợi thế.
Ưu tiên bạn có tố chất sáng tạo, sử dụng thành thạo Canva, Phần mềm chỉnh sửa video đơn giản, Google Drive, Capcut.

Tại Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 13.000.000 VNĐ - 17.000.000 VNĐ + hỗ trợ ăn trưa + hỗ trợ tiền gửi xe
Lương cứng:
Các chính sách:
Thời gian làm việc tại văn phòng:
Full Time: 8h30-17h30 Thứ 2 - Sáng thứ 7(Nghỉ trưa từ 12h-13h30)
Full Time: 8h30-17h30
- Đặc biệt: Có cơ hội làm việc, học hỏi cộng đồng nhân sự đa kênh như Facebook, Youtube, Google, Tik Tok, Instagram.
- Được đào tạo bài bản về tư duy Marketing: Insight, Content, Plan,...
- Được đào tạo chuyên sâu về Digital Marketing nếu có nguyện vọng.
- Lộ trình thăng tiến lên vị trí Trưởng dự án, Trưởng nhóm content sau 6 tháng - 1 năm làm việc.
- Phụ cấp công tác.
- Đóng BHXH, BHYT.
- Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party...
- Nghỉ lễ theo lịch quốc gia (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...).
- Nghỉ phép năm 12 ngày/năm.
- Ưu đãi học phí lên tới 100% các khóa học tại Tiếng anh giao tiếp Langmaster.
- Ưu đãi học phí lên tới 38% các khóa học tại IELTS LangGo.
- Ưu đãi học phí lên tới 50% các khóa học tại BingGo Leaders
- Gói chính sách đào tạo bên ngoài, miễn giảm học phí nâng cao năng lực.
Chúng tôi đánh giá cao sự quan tâm của bạn đối với cơ hội này. Do số lượng đơn đăng ký lớn, chúng tôi sẽ chỉ có thể liên hệ với những ứng viên phù hợp với điều kiện tuyển dụng.
Cảm ơn sự quan tâm và hợp tác của bạn !

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster

Tổ chức Giáo dục quốc tế Langmaster

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà số 201 đường Cầu Giấy - Phường Dịch Vọng - Quận Cầu Giấy - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-nhom-content-thu-nhap-13-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job245839
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH DLEE
Tuyển Content Marketing thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH DLEE
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THE XIDE
Tuyển Leader Marketing thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THE XIDE
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Asia King Travel
Tuyển Content Marketing thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Asia King Travel
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH DATACARE
Tuyển Content Marketing thu nhập Thoả thuận Thực tập tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH DATACARE
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Tuyển Marketing Intern thu nhập 4 - 6 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín)
Tuyển Content Marketing thu nhập 1 - 1.5 triệu Thực tập tại Hà Nội
Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín)
Hạn nộp: 04/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 1.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG CÁO THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU GIẢI PHÁP TOÀN CẦU
Tuyển Content Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG CÁO THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU GIẢI PHÁP TOÀN CẦU
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GOCADO VIETNAM
Tuyển Leader Content thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH GOCADO VIETNAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LU-CA
Tuyển Nhân Viên Content Marketing thu nhập Trên 6 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LU-CA
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Chuyên Viên Content Marketing thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HCT FAMILY FOOD
Hạn nộp: 09/10/2025
Hồ Chí Minh Long An Còn 24 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH MOONSTONE WELLNESS VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SÔNG MÃ
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 46 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
Tuyển Video Editor Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty TNHH TMDV XNK Hà Thành
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Tuyển Kế toán thanh toán công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIKI SOFTWARE
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Tuyển Trade Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dallas Việt
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dallas Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Dallas Việt
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH Á CHÂU LOGISTICS
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Thiết bị Kỹ thuật Labvietchem
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH DLEE
Tuyển Content Marketing thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty TNHH DLEE
Hạn nộp: 29/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THE XIDE
Tuyển Leader Marketing thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THE XIDE
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Asia King Travel
Tuyển Content Marketing thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Asia King Travel
Hạn nộp: 26/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH DATACARE
Tuyển Content Marketing thu nhập Thoả thuận Thực tập tại Hồ Chí Minh
Công ty TNHH DATACARE
Hạn nộp: 26/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Tuyển Marketing Intern thu nhập 4 - 6 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 4 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín)
Tuyển Content Marketing thu nhập 1 - 1.5 triệu Thực tập tại Hà Nội
Công ty TNHH Phiên Dịch và Đào Tạo Vạn Tín (Dịch thuật Vạn Tín)
Hạn nộp: 04/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 1 - 1.5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG CÁO THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU GIẢI PHÁP TOÀN CẦU
Tuyển Content Marketing thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUẢNG CÁO THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU GIẢI PHÁP TOÀN CẦU
Hạn nộp: 31/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GOCADO VIETNAM
Tuyển Leader Content thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH GOCADO VIETNAM
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LU-CA
Tuyển Nhân Viên Content Marketing thu nhập Trên 6 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI LU-CA
Hạn nộp: 21/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 6 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Chuyên Viên Content Marketing thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất