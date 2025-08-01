Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH
Ngày đăng tuyển: 01/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH

Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 118/42 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Báo cáo quý, năm
Theo dõi công nợ với nhà cung cấp
Theo dõi hóa đơn Vào - Ra. Xuất hóa đơn theo yêu cầu
Theo dõi tồn kho nội bộ
Hạch toán và theo dõi tiền
Báo cáo cuối ngày

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, từ 20-40 tuổi
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm thuế
Cẩn thận, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định: 13 – 15 triệu/tháng, xét tăng lương định kỳ theo năng lực
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội gắn bó lâu dài
Ăn trưa tại công ty, hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị làm việc
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định (sau khi thử việc)
Nghỉ lễ, Tết, thưởng theo tình hình kinh doanh
Được đào tạo thêm về nghiệp vụ, cập nhật chính sách thuế mới
Ưu tiên phát triển lâu dài lên vị trí Kế toán trưởng nếu phù hợp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 118/42 Thịnh Liệt - Hoàng Mai- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

