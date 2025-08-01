Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 118/42 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

Báo cáo quý, năm

Theo dõi công nợ với nhà cung cấp

Theo dõi hóa đơn Vào - Ra. Xuất hóa đơn theo yêu cầu

Theo dõi tồn kho nội bộ

Hạch toán và theo dõi tiền

Báo cáo cuối ngày

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, từ 20-40 tuổi

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm thuế

Cẩn thận, chịu khó và có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định: 13 – 15 triệu/tháng, xét tăng lương định kỳ theo năng lực

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, có cơ hội gắn bó lâu dài

Ăn trưa tại công ty, hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị làm việc

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định (sau khi thử việc)

Nghỉ lễ, Tết, thưởng theo tình hình kinh doanh

Được đào tạo thêm về nghiệp vụ, cập nhật chính sách thuế mới

Ưu tiên phát triển lâu dài lên vị trí Kế toán trưởng nếu phù hợp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH BẢO ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.