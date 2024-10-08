Tuyển Trưởng Nhóm Dự Án thu nhập 17 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty CP Xây dựng Kết cấu thép IPC
- Hải Phòng: Km89 quốc lộ 5 mới, xã Nam Sơn, An Dương
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 17 - 20 Triệu
Đầu mối tiếp nhận tài liệu từ Trưởng phòng hoặc từ phòng Kinh doanh do trưởng phòng chỉ đạo bao gồm: Hợp đồng kinh tế, phương án kinh doanh, các hồ sơ thiết kế kỹ thuật và các tài liệu liên quan đến dự án...
Kết nối và họp trao đổi thông tin xuyên suốt với các phòng/bộ phận/khách hàng liên quan đến dự án.
Kiểm soát chung tổng thể dự án: Thực hiện lập tiến độ, kiểm soát và điều tiết kế hoạch triển khai tổng thể các dự án theo lưu đồ triển khai dự án trình Trưởng phòng trước khi xin phê duyệt của BGĐ.
Phối hợp với Trưởng phòng để phân giao sản lượng công việc các dự án cho 02 khu vực Nhà máy ( Hải Phòng + Hưng Yên) phù hợp với tiến độ thi công và công suất tải sản lượng của 02 nhà máy.
Đánh giá khả năng đáp ứng thi công để xem xét phương án thuê thêm thầu phụ chế tạo và thuê thầu phụ lắp.
Là đầu mối thương thảo, ký kết và theo dõi hợp đồng thuê thầu phụ, hợp đồng giao khoán với các đơn vị thi công liên quan đến thi công, xây dựng tại công trường, nhà máy.
Kiếm soát chi phí các dự án, phân tích, đánh giá, cảnh báo các rủi ro tiềm ẩn đối với các dự án, hợp đồng.
Kiểm soát, điều phối vật tư, dụng cụ thi công.
Kiểm tra, kiểm soát các lệnh sản xuất, dự trù vật tư tiêu hao từ nhân viên hỗ trợ dự án
Phối hợp với bộ phận QS thực hiện thanh quyết toán các dự án với khách hàng và nhà thầu phụ.
Kiểm soát gia công chế tạo và gửi báo cáo hàng tuần/tháng cho khách hàng
Báo cáo công việc với Trưởng phòng hàng tuần/tháng hoặc khi được yêu cầu.
Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam
Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kỹ thuật, cơ khí, xây dựng.
Kinh nghiệm: Từ 03 năm trở lên (Ưu tiên có kinh nghiệm làm Quản lý dự án ở Công ty làm về Kết cấu thép, xây dựng, thiết bị phi tiêu chuẩn)
Trình độ ngoại ngữ/vi tính: ứng dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng (Word, Excel,Project, Autocard,...) biết tiếng Anh/tiếng Trung là một lợi thế
Tại Công ty CP Xây dựng Kết cấu thép IPC Thì Được Hưởng Những Gì
Ăn ca miễn phí
Lương tháng 13, 13+
Du lịch hè hàng năm, teambuilding, các hoạt động thể thao
Thưởng hiệu suất công việc
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BNN
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Xây dựng Kết cấu thép IPC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
