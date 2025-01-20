Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 1,600 USD

Mức lương 1,200 - 1,600 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trường Đại Học Phenikaa, Phố Nguyễn Trác, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kiểm toán Với Mức Lương 1,200 - 1,600 USD

- Nghiên cứu tài liệu, phóng vấn các đơn vị liên quan để xác định các rủi ro tiềm tàng trong thiết kế, thực hiện các quy trình hoạt động của Công ty và Tập đoàn;

- Tham gia các đợt kiểm toán nội bộ tại các đơn vị theo kế hoạch hoặc đột xuất;

- Trực tiếp triển khai thực hiện các cuộc kiểm toán theo kế hoạch;

- Tham gia xây dựng kế hoạch Kiểm toán nội bộ định hướng theo rủi ro;

- Khuyến nghị giải pháp khắc phục, ngăn ngừa các rủi ro về gian lận va tuân thủ đã và đang xảy ra hoặc có thể xảy ra;

- Giám sát thực hiện các giải pháp đã được thống nhất để chỉnh sửa, khắc phục sai phạm, rủi ro trong mỗi đơn vị;

- Đề xuất các giải pháp ứng dụng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý của Công ty;

- Thực hiện các công việc khác khi được phân công;

Với Mức Lương 1,200 - 1,600 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ đại học chuyên ngành kiểm toán/kế toán/kinh tế/quản trị kinh doanh;

- Chứng chỉ kế toán & kiểm toán nội bộ (ví dụ: CPA, CIA, ACCA) là một lợi thế.

- Trên 5 năm kinh nghiệm trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương, làm việc trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ/kiểm toán độc lập/quản lý rủi ro & kiểm soát, ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với công ty kế toán/kiểm toán chuyên nghiệp có uy tín

Tại CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A Thì Được Hưởng Những Gì

