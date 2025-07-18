Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu

• Kiểm soát việc tuân thủ quy trình mua hàng, thanh toán, và quản lý hợp đồng vật tư, nguyên vật liệu trong lĩnh vực luyện kim nhôm.

• Đánh giá tính hợp lý, hợp lệ và hiệu quả của các hợp đồng mua bán, hợp đồng cung ứng thiết bị, vật tư, dịch vụ kỹ thuật…

• Tham gia rà soát hồ sơ mua hàng: từ yêu cầu mua, báo giá, phê duyệt, ký kết hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán.

• Kiểm tra, phát hiện và cảnh báo các rủi ro trong hoạt động thu mua, đặc biệt các dấu hiệu gian lận, lãng phí hoặc vi phạm quy định nội bộ.

• Theo dõi tiến độ thực hiện hợp đồng, đề xuất biện pháp xử lý nếu có dấu hiệu chậm trễ, không tuân thủ cam kết hoặc phát sinh chi phí bất thường.

• Hỗ trợ xây dựng và cập nhật các quy trình, quy định kiểm soát nội bộ liên quan đến hoạt động mua hàng, đấu thầu, hợp đồng.

• Phối hợp với các phòng ban (Mua hàng, Kế toán, Pháp chế, Kỹ thuật…) trong việc xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến hợp đồng và kiểm soát chi phí.

• Thực hiện các báo cáo kiểm tra, đánh giá và đề xuất cải tiến định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công.