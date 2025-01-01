Tất cả địa điểm
Công việc Trưởng nhóm kiểm toán

-

Có 47 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 23 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Gemadept
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty Cổ Phần Gemadept làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Gemadept
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 17/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 21/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Gear Inc.
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Gear Inc. làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Gear Inc.
Hạn nộp: 13/08/2025
Đà Nẵng Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm BIM Group Quảng Ninh
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán BIM Group Quảng Ninh làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
BIM Group Quảng Ninh
Hạn nộp: 07/05/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Một Thành Viên Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty TNHH Một Thành Viên Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Hạn nộp: 25/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VSD Holdings
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán VSD Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VSD Holdings
Hạn nộp: 08/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC)
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC)
Hạn nộp: 13/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hạn nộp: 13/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Karofi Holding
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 3 USD
Karofi Holding
Hạn nộp: 16/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH
Hạn nộp: 10/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND
Hạn nộp: 27/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Cam - Chuỗi Nhà Hàng Buffet Lẩu Phan, Tòng Livehouse, Chao Xian
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty Cổ Phần Cam - Chuỗi Nhà Hàng Buffet Lẩu Phan, Tòng Livehouse, Chao Xian làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,000 USD
Công Ty Cổ Phần Cam - Chuỗi Nhà Hàng Buffet Lẩu Phan, Tòng Livehouse, Chao Xian
Hạn nộp: 02/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Gear Inc.
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Gear Inc. làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Gear Inc.
Hạn nộp: 30/04/2025
Đà Nẵng Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Công nghệ Sen Đỏ
Hạn nộp: 11/04/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/
Hạn nộp: 23/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kombo
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công ty Cổ phần Kombo làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Kombo
Hạn nộp: 23/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam (Vpmilk)
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty Cổ Phần Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam (Vpmilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 900 - 1,200 USD
Công Ty Cổ Phần Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam (Vpmilk)
Hạn nộp: 16/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 900 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Nhựa Tái Chế Duy Tân
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty Cổ Phần Nhựa Tái Chế Duy Tân làm việc tại Long An thu nhập 1,500 - 1,800 USD
Công Ty Cổ Phần Nhựa Tái Chế Duy Tân
Hạn nộp: 05/03/2025
Long An Đã hết hạn 1,500 - 1,800 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Hạn nộp: 06/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHÁT VIỆT - CHI NHÁNH TẠI TPHCM
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHÁT VIỆT - CHI NHÁNH TẠI TPHCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHÁT VIỆT - CHI NHÁNH TẠI TPHCM
Hạn nộp: 20/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Shinhan Bank Vietnam
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Shinhan Bank Vietnam
Hạn nộp: 07/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Shinhan Bank Vietnam
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Shinhan Bank Vietnam
Hạn nộp: 23/02/2025
Bình Dương Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Tuyển dụng trưởng nhóm kiểm toán đang gia tăng do nhu cầu nhân sự ngành Kiểm toán ngày càng cao. Doanh nghiệp cần tuyển vị trí này để điều phối hoạt động kiểm toán của công ty. Mức lương cho việc làm này dao động từ 13.000.000 - 23.000.000 VNĐ/tháng tuỳ vào vị trí và khu vực.

1. Nhu cầu nhân lực của việc làm trưởng nhóm kiểm toán

Trưởng nhóm kiểm toán chịu trách nhiệm tổ chức, triển khai và giám sát các cuộc kiểm toán, đồng thời phân công, hướng dẫn công việc cho các thành viên trong nhóm. Vị trí này giữ vai trò quan trọng trong việc điều phối hoạt động kiểm toán, đảm bảo quy trình thực hiện chính xác và tuân thủ quy định pháp luật. Thông thường, ứng viên cần có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán.

Theo Bộ Tài chính, hiện có khoảng 5.000 Kiểm toán viên được cấp chứng chỉ trên cả nước, con số này vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu kiểm toán của hàng nghìn doanh nghiệp. Đến năm 2023, Bộ đặt mục tiêu tăng số lượng công ty kiểm toán lên khoảng 500 đơn vị và kiểm toán viên hành nghề lên 20.000 người. Điều này cho thấy nhu cầu tuyển dụng ngành Kiểm toán sẽ tiếp tục tăng, mang đến nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho giới trẻ.

Theo các trang việc làm uy tin như Job3s tìm hiểu, có đến vài chục tin tuyển dụng trưởng nhóm kiểm toán mỗi tháng, mở ra nhiều cơ hội cho người lao động. Lộ trình thăng tiến trong ngành kiểm toán rất rõ ràng, giúp bạn dễ dàng vạch ra kế hoạch phát triển sự nghiệp của mình. Nếu tích lũy đủ kinh nghiệm và kiến thức, bạn có thể thăng tiến lên các vị trí như chủ nhiệm kiểm toán, giám đốc kiểm toán,…

Tìm việc làm trưởng nhóm kiểm toán trở nên dễ dàng hơn khi nhu cầu tuyển dụng tăng cao
Tìm việc làm trưởng nhóm kiểm toán trở nên dễ dàng hơn khi nhu cầu tuyển dụng tăng cao

2. Cập nhật mức lương tuyển dụng việc làm trưởng nhóm kiểm toán

Theo thống kê mức lương dao động của việc làm trưởng nhóm kiểm toán từ 13.000.000 - 23.000.000 VNĐ/tháng, dưới đây là mức lương cụ thể tùy thuộc vào từng vị trí, kinh nghiệm và năng lực bản thân. Dưới đây là chi tiết mức lương dao động:

Vị trí công việc

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Kiểm toán tài chính

14.000.000 - 18.000.000

Kiểm toán nội bộ

13.200.000 - 20.000.000

Kiểm toán tuân thủ

15.000.000 - 22.000.000

Kiểm toán hoạt động

16.000.000 - 23.000.000

3. Mô tả công việc cho việc làm trưởng nhóm kiểm toán

Tuyển việc làm trưởng nhóm kế toán đang được nhiều doanh nghiệp quan tâm với mức lương ổn định. Dưới đây là mô tả công việc chi tiết của vị trí này:

  • Lập kế hoạch và tổ chức kiểm toán: Tuyển dụng trưởng nhóm kiểm toán có trách nhiệm trong việc xây dựng chương trình kiểm toán, trình bày cho Chủ nhiệm kiểm toán phê duyệt và thông báo cho nhóm cùng khách hàng. Chuẩn bị hồ sơ liên quan và triển khai kế hoạch kiểm toán một cách độc lập sau khi được thông qua.

  • Giám sát và hướng dẫn các thành viên trong nhóm: Trưởng nhóm kiểm toán có nhiệm vụ trong việc phân công vai trò và trách nhiệm cho từng thành viên, điều phối và giám sát công việc trong các phần hành kiểm toán. Ngoài ra, trưởng nhóm đánh giá hiệu suất làm việc, đồng thời tổ chức đào tạo để nâng cao chuyên môn cho các thành viên trong nhóm.

  • Đánh giá và phân tích thông tin tài chính: Trưởng nhóm thực hiện việc thu thập, đánh giá và phân tích các dữ liệu tài chính của khách hàng. Đảm bảo thông tin tài chính được kiểm tra chính xác, đầy đủ, hỗ trợ xác định các vấn đề, rủi ro và đưa ra các khuyến nghị phù hợp.

  • Lập báo cáo kiểm toán và trình bày kết quả: Tuyển dụng trưởng nhóm kiểm toán có trách nhiệm báo cáo tiến độ kiểm toán cho cấp trên, tổ chức soạn thảo Biên bản và Báo cáo kiểm toán để soát xét. Bên cạnh đó, trưởng nhóm họp tổng kết với lãnh đạo khách hàng kiểm toán, chuẩn bị kết quả tóm tắt và theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán nếu cần.

Tuyển trưởng nhóm kiểm toán thực hiện lập báo cáo kiểm toán và trình bày kết quả
Tuyển trưởng nhóm kiểm toán thực hiện lập báo cáo kiểm toán và trình bày kết quả

4. Khu vực tuyển dụng việc làm trưởng nhóm kiểm toán

Nhu cầu nhân sự của ngành kiểm toán đang ngày càng gia tăng, các doanh nghiệp cần tuyển trưởng nhóm kế toán để phân công và giám sát các công cuộc kiểm toán. Khu vực việc làm này tập trung nhiều ở các thành phố lớn ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng.

4.1. Tuyển dụng việc làm trưởng nhóm kiểm toán tại Hà Nội

Hà Nội là thủ đô và trung tâm kinh tế lớn của miền Bắc, tập trung nhiều doanh nghiệp, ngân hàng, tập đoàn lớn, tổ chức tài chính quốc tế. Sự phát triển mạnh mẽ của các công ty kiểm toán tại đây tạo ra nhu cầu cao về nhân sự, đặc biệt là vị trí trưởng nhóm kiểm toán.

Theo các trang việc làm, có đến vài tin tuyển dụng trưởng nhóm kiểm toán mỗi tháng trong các lĩnh vực ngân hàng, giáo dục, bảo hiểm, sản xuất. Mức lương dao động từ 12.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều ở các quận Hà Đông, Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm.

4.2. Tuyển dụng việc làm trưởng nhóm kiểm toán tại Hồ Chí Minh

TP.HCM với nền kinh tế của cả nước, nơi tập trung đông đảo các doanh nghiệp đa ngành và công ty quốc tế. Các dịch vụ ngành kiểm toán tại đây đang trên đà phát triển mạnh mẽ, dẫn đến nhu cầu cao về vị trí trưởng nhóm kiểm toán.

Theo các trang việc làm, có đến vài chục tin tuyển dụng trưởng nhóm kiểm toán mỗi tháng trong các lĩnh vực ngân hàng, xây dựng, giáo dục, sản xuất. Mức lương dao động từ 14.000.000 - 30.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều ở các quận 1, quận 7, quận 3, quận 2, quận 10, thành phố Thủ Đức.

4.3. Tuyển dụng việc làm trưởng nhóm kiểm toán tại Đà Nẵng

Đà Nẵng là trung tâm kinh tế và thương mại lớn của miền Trung, với sự phát triển ngày càng nhiều của các doanh nghiệp và tổ chức tài chính. Mặc dù quy mô thị trường kiểm toán nhỏ hơn Hà Nội và TP.HCM, nhu cầu tuyển dụng trưởng nhóm kiểm toán tại đây vẫn gia tăng

Theo các trang việc làm, có đến vài tin tuyển dụng trưởng nhóm kiểm toán mỗi tháng trong các lĩnh vực ngân hàng, dịch vụ. Mức lương dao động từ 8.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng. Khu vực tuyển dụng nhiều ở các quận Hải Châu, Cẩm Lệ.

Ngoài ra, còn nhiều tỉnh và thành phố khác đang mở rộng tuyển dụng trưởng nhóm kiểm toán để đáp ứng nhu cầu trong lĩnh vực kiểm toán.

Khu vực tuyển dụng trưởng nhóm kiểm toán ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM
Khu vực tuyển dụng trưởng nhóm kiểm toán ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM

5. Những kỹ năng và yêu cầu cần có cho việc làm trưởng nhóm kiểm toán

Với sự đa dạng khi tuyển dụng trưởng nhóm kiểm toán trong nhiều ngành nghề và khu vực, doanh nghiệp sẽ đưa ra những yêu cầu nhất định cho công việc này. Tùy thuộc vào quy mô công ty và tính chất công việc, nhà tuyển dụng sẽ đưa ra các yêu cầu về trình độ chuyên môn cơ bản bao gồm:

Về chuyên môn, bằng cấp, kiến thức:

  • Kỹ năng tiếng Anh tốt.

  • Thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

  • Am hiểu các văn bản Pháp luật liên quan đến ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính và Thuế.

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc Kinh tế.

  • Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Kế toán/Kiểm toán quốc tế như CPA, ACCA, CFA, CISA, …

  • Có kiến thức sâu và khả năng thực hiện các nguyên tắc, quy trình và phương pháp kiểm toán.

  • Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán nội bộ/kiểm toán độc lập hoặc từng đảm nhận vai trò Kế toán trưởng/Kế toán tổng hợp.

  • Ưu tiên ứng viên sở hữu chứng chỉ Kiểm toán viên, Kế toán trưởng hoặc từng làm Trưởng nhóm kiểm toán tại các công ty kiểm toán uy tín.

Về kỹ năng:

  • Khả năng quan sát và nhận diện vấn đề: Kỹ năng này, giúp trưởng nhóm phát hiện sai lệch số liệu hoặc dấu hiệu bất thường trong báo cáo tài chính, sổ sách kế toán.

  • Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm: Trưởng nhóm hỗ trợ, tạo động lực, xử lý xung đột, thúc đẩy sự phối hợp và nâng cao hiệu suất làm việc của các thành viên trong nhóm.

  • Tư duy logic: Tuyển dụng trưởng nhóm kiểm toán cần có khả năng phân tích và xử lý dữ liệu tài chính, kết nối thông tin để đưa ra nhận định chính xác về hoạt động tài chính của doanh nghiệp.

  • Khả năng diễn giải thông tin: Trưởng nhóm cần biết cách trình bày báo cáo và kết quả kiểm toán cho các bên liên quan một cách rõ ràng, dễ hiểu, giải thích thuật ngữ chuyên ngành cho lãnh đạo và khách hàng.

  • Khả năng quản lý và kiểm soát chất lượng: Trưởng nhóm kế toán là người có trách nhiệm theo dõi tiến độ công việc của nhóm, đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện đúng tiêu chuẩn và quy định, vì vậy kỹ năng này rất cần cho vị trí này.

  • Tính độc lập, khách quan: Nhân viên kiểm toán nói chung hay trưởng nhóm kiểm toán nói riêng cần có thái độ trung thực và không để bất kỳ sự can thiệp nào ảnh hưởng đến quá trình kiểm toán, đảm bảo kết quả minh bạch và chính xác.

Ứng viên cần đáp ứng các kỹ năng, bằng cấp nhà tuyển dụng đưa ra cho việc làm trưởng nhóm kiểm toán
Ứng viên cần đáp ứng các kỹ năng, bằng cấp nhà tuyển dụng đưa ra cho việc làm trưởng nhóm kiểm toán

6. Những khó khăn trong việc làm trưởng nhóm kiểm toán

Ngành kiểm toán đang có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai, tạo nhiều cơ hội việc làm trưởng nhóm kiểm toán. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội là những khó khăn mà trưởng nhóm cần phải đối mặt bao gồm:

Áp lực công việc và thời hạn hoàn thành: Công việc kiểm toán đòi hỏi sự cẩn trọng và chi tiết, dẫn đến áp lực công việc cao. Trưởng nhóm kiểm toán phải làm việc với thời hạn chặt chẽ, đồng thời đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong các báo cáo kiểm toán. Khối lượng công việc lớn trong thời gian giới hạn thường khiến kiểm toán viên dễ gặp căng thẳng và stress, đòi hỏi khả năng chịu áp lực và quản lý thời gian tốt.

Xử lý xung đột và tạo động lực cho nhân viên: Khi làm việc trong doanh nghiệp, mâu thuẫn, xung đột giữa nhân viên là điều không thể tránh khỏi. Lúc này, trưởng nhóm là người đứng ra giải quyết ổn thỏa để duy trì được môi trường làm việc tích cực và hiệu quả. Bên cạnh đó, việc tạo động lực cho nhân viên cũng rất quan trọng đối với một trưởng nhóm kiểm toán. Trưởng nhóm cần biết khuyến khích tinh thần làm việc nhóm, công nhận và khen thưởng thành tích của từng thành viên, giúp họ cảm thấy giá trị và có động lực cống hiến hơn trong công việc.

Cập nhật quy định và tiêu chuẩn kiểm toán mới: Trưởng nhóm kiểm toán cần cập nhật thường xuyên các quy định và tiêu chuẩn kiểm toán mới, vì họ làm việc với nhiều doanh nghiệp ở các lĩnh vực khác nhau. Điều này đòi hỏi họ phải tìm hiểu về lĩnh vực kinh doanh của từng khách hàng, cũng như nắm bắt các thay đổi trong chế độ và luật pháp. Việc này giúp đảm bảo rằng công tác kiểm toán được thực hiện đúng quy định và phù hợp với thực tế kinh doanh, đồng thời phổ biến cho cấp dưới để đảm bảo không sai sót trong quá trình làm việc.

Trưởng nhóm kiểm toán khó khăn trong việc cập nhật quy định và tiêu chuẩn kiểm toán mới
Trưởng nhóm kiểm toán khó khăn trong việc cập nhật quy định và tiêu chuẩn kiểm toán mới

Kết luận

Tuyển dụng kiểm toán đang ngày càng gia tăng và có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Vị trí này đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý các hoạt động kiểm toán cũng như hướng dẫn các thành viên hoàn thành đúng nhiệm vụ. Việc làm này cũng gặp không ít khó khăn mà bạn cần phải đối mặt, tuy nhiên nếu bạn trang bị đủ kỹ năng, kiến thức của công việc này, bạn có thể ứng tuyển thành công và vượt qua khó khăn trong công việc.