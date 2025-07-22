Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 122 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kiểm toán Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Hướng dẫn, tư vấn các bộ phận lập kế hoạch ngân sách

2. Kiểm soát ngân sách hoạt động đã được phê duyệt

3. Thẩm định hiệu quả các phương án kinh doanh

4. Kiểm toán các phần hành của BCTC

5. Phối hợp với các bộ phận lập phương án đầu tư

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học vấn:

- Đại học chuyên ngành Tài chính/Kế toán/Kiểm toán,...

- Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ chuyên môn như CPA/CIA/ACCA

2. Kinh nghiệm:

- 03 năm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực kiểm toán/ kiểm soát nội bộ

- Có kinh nghiệm làm trong ngành FMCG là 1 lợi thế

3. Kỹ năng:

- Thành thạo các kỹ năng xử lý số liệu ngành Kiểm toán

Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.