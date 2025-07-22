Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kiểm toán Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 122 Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kiểm toán Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Hướng dẫn, tư vấn các bộ phận lập kế hoạch ngân sách
2. Kiểm soát ngân sách hoạt động đã được phê duyệt
3. Thẩm định hiệu quả các phương án kinh doanh
4. Kiểm toán các phần hành của BCTC
5. Phối hợp với các bộ phận lập phương án đầu tư
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Học vấn:
- Đại học chuyên ngành Tài chính/Kế toán/Kiểm toán,...
- Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ chuyên môn như CPA/CIA/ACCA
2. Kinh nghiệm:
- 03 năm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực kiểm toán/ kiểm soát nội bộ
- Có kinh nghiệm làm trong ngành FMCG là 1 lợi thế
3. Kỹ năng:
- Thành thạo các kỹ năng xử lý số liệu ngành Kiểm toán
- Đại học chuyên ngành Tài chính/Kế toán/Kiểm toán,...
- Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ chuyên môn như CPA/CIA/ACCA
2. Kinh nghiệm:
- 03 năm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực kiểm toán/ kiểm soát nội bộ
- Có kinh nghiệm làm trong ngành FMCG là 1 lợi thế
3. Kỹ năng:
- Thành thạo các kỹ năng xử lý số liệu ngành Kiểm toán
Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI