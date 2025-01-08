Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty Cổ Phần Nhựa Tái Chế Duy Tân làm việc tại Long An thu nhập 1,500 - 1,800 USD

- Xây dựng kế hoạch kiểm soát nội bộ cho Công ty bằng cách xác định và phân tích các rủi ro liên quan đến hệ thống, tài chính và hoạt động kinh doanh

- Thiết lập mục tiêu, xây dựng KSNB đáp ứng nhu cầu quản trị của mảng Tài chính – Kế toán – Đầu tư nhằm đảm bảo mọi hoạt động của công ty vận hành một cách hiệu quả và giảm thiểu rủi ro

- Tổ chức thực hiện các kế hoạch KSNB được phê duyệt trong

- Phối hợp xây dựng các chính sách, quy định, quy chế, quy trình (3Q) của Tập đoàn, hướng đến hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững, ngăn ngừa các xung đột lợi ích của các đơn vị.

- Thực hiện thiết kế, xây dựng các công cụ kiểm soát nội bộ cần thiết.

- Đánh giá tính khả thi và đề xuất áp dụng các biện pháp, các đổi mới, cải tổ trong hệ thống điều hành, quản lý, kiểm soát, để phát huy tiềm năng và nâng cao hiệu quả của tổ chức.

- Tham mưu giúp Ban Điều Hành chỉ đạo, điều hành các hoạt động liên quan đến KSNB trong công ty. Là đầu mối thực hiện xây dựng và kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế quy định tổ chức hoạt động KSNB, các quy trình nghiệp vụ KSNB...

- Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ các Chuyên viên KSNB có phẩm chất tốt và chuyên môn cao.

- Công việc khác do cấp trên giao hoặc tự giao nhằm bảo đảm hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của vị trí