Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 3 USD

Karofi Holding
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
Karofi Holding

Trưởng nhóm kiểm toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kiểm toán Tại Karofi Holding

Mức lương
16 - 3 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 6, Nguyễn Hữu Thọ, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kiểm toán Với Mức Lương 16 - 3 USD

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Quản lý công việc chung của Phòng KSNB, phân công nhiệm vụ và kiểm soát mọi hoạt động của Phòng.
- Xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu liên quan đến hoạt động của Phòng KSNB, bao gồm các hoạt động quản trị rủi ro, kiểm soát tài chính, kiểm soát tuân thủ,... tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên.
- Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban có liên quan cùng triển khai thực hiện hoạt động KSNB nhằm phục vụ cho các hoạt động chung của Công ty.
- Tổ chức, kiểm tra và thực hiện công tác KSNB theo định kỳ nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy định, quy trình và chính sách của các Bộ phận trong Công ty
- Chủ trì thực hiện công việc điều tra các sai phạm của các bộ phận trong công ty. Phát hiện những sơ hở, yếu kém, gian lận trong quản lý, trong bảo vệ tài sản của Công ty và đề xuất giải pháp hoàn thiện
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính bảo mật trong quá trình thực hiện kiểm soát.
- Lập báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm về kết quả thực hiện công việc theo các chương trình công tác được phê duyệt và báo cáo kết quả kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc;
II. QUYỀN LỢI:
- Mức lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực.
- Các khoản thưởng thành tích năm, thưởng vượt trội mục tiêu hàng năm theo quy định công ty.

Liên Hệ Công Ty

Karofi Holding

Karofi Holding

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 7 - Hudland Tower - Số 6 Nguyễn Hữu Thọ - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội

