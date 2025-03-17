Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 3 USD

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Quản lý công việc chung của Phòng KSNB, phân công nhiệm vụ và kiểm soát mọi hoạt động của Phòng.

- Xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu liên quan đến hoạt động của Phòng KSNB, bao gồm các hoạt động quản trị rủi ro, kiểm soát tài chính, kiểm soát tuân thủ,... tại Tập đoàn và các đơn vị thành viên.

- Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban có liên quan cùng triển khai thực hiện hoạt động KSNB nhằm phục vụ cho các hoạt động chung của Công ty.

- Tổ chức, kiểm tra và thực hiện công tác KSNB theo định kỳ nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy định, quy trình và chính sách của các Bộ phận trong Công ty

- Chủ trì thực hiện công việc điều tra các sai phạm của các bộ phận trong công ty. Phát hiện những sơ hở, yếu kém, gian lận trong quản lý, trong bảo vệ tài sản của Công ty và đề xuất giải pháp hoàn thiện

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính bảo mật trong quá trình thực hiện kiểm soát.

- Lập báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm về kết quả thực hiện công việc theo các chương trình công tác được phê duyệt và báo cáo kết quả kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của Ban Giám đốc;

II. QUYỀN LỢI:

- Mức lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực.

- Các khoản thưởng thành tích năm, thưởng vượt trội mục tiêu hàng năm theo quy định công ty.