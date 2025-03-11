Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kiểm toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH
- Hà Nội: Tầng 17, tòa nhà 319 BQP, Số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kiểm toán Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế, quy định, quy trình và chính sách trong nội bộ định kỳ hoặc đột xuất.
- Giám sát và phối hợp với các bộ phận, phòng ban liên quan thực hiện thanh kiểm tra và áp chế tài nội bộ để đảm bảo quy chế được tuân thủ tuyệt đối và vận hành hiệu quả.
- Đánh giá các rủi ro có thể xảy đến tại các bộ phận, phòng ban. Đề xuất giải pháp khi rủi ro xảy ra.
- Thực hiện báo cáo đề xuất, kiến nghị xử lý các vấn đề phát sinh về tuân thủ các chính sách, quy trình, quy định.
- Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
• Hiểu biết về quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ.
• Kỹ năng phân tích dữ liệu tốt, có khả năng làm việc độc lập
• Nhanh nhẹn, cẩn thận, trách nhiệm, ngay thẳng và cương trực
QUYỀN LỢI:
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH Thì Được Hưởng Những Gì
