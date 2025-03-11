Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế, quy định, quy trình và chính sách trong nội bộ định kỳ hoặc đột xuất.

- Giám sát và phối hợp với các bộ phận, phòng ban liên quan thực hiện thanh kiểm tra và áp chế tài nội bộ để đảm bảo quy chế được tuân thủ tuyệt đối và vận hành hiệu quả.

- Đánh giá các rủi ro có thể xảy đến tại các bộ phận, phòng ban. Đề xuất giải pháp khi rủi ro xảy ra.

- Thực hiện báo cáo đề xuất, kiến nghị xử lý các vấn đề phát sinh về tuân thủ các chính sách, quy trình, quy định.

- Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của cấp trên.