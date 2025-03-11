Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Trưởng nhóm kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH

Trưởng nhóm kiểm toán

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kiểm toán Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 17, tòa nhà 319 BQP, Số 63 Lê Văn Lương, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kiểm toán Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế, quy định, quy trình và chính sách trong nội bộ định kỳ hoặc đột xuất.
- Giám sát và phối hợp với các bộ phận, phòng ban liên quan thực hiện thanh kiểm tra và áp chế tài nội bộ để đảm bảo quy chế được tuân thủ tuyệt đối và vận hành hiệu quả.
- Đánh giá các rủi ro có thể xảy đến tại các bộ phận, phòng ban. Đề xuất giải pháp khi rủi ro xảy ra.
- Thực hiện báo cáo đề xuất, kiến nghị xử lý các vấn đề phát sinh về tuân thủ các chính sách, quy trình, quy định.
- Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học thuộc khối ngành kinh tế tài chính, luật, kiểm toán
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
• Hiểu biết về quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ.
• Kỹ năng phân tích dữ liệu tốt, có khả năng làm việc độc lập
• Nhanh nhẹn, cẩn thận, trách nhiệm, ngay thẳng và cương trực
QUYỀN LỢI:

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH

CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: tầng 17 tòa nhà 319 Bộ Quốc Phòng số 63 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

