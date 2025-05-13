Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần FSI Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần FSI Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
Công ty Cổ phần FSI Việt Nam Pro Company

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty Cổ phần FSI Việt Nam Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 226 Võ Chí Công, Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch bán hàng: Xây dựng kế hoạch bán hàng cho đội ngũ với các mục tiêu doanh thu, mục tiêu sản phẩm và đối tượng khách hàng cụ thể;
Phân tích thị trường và đối thủ: Nghiên cứu thị trường, nhu cầu khách hàng và các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh để điều chỉnh chiến lược bán hàng hợp lý;
Chiến lược phát triển thị trường: Đề xuất các chiến lược tiếp cận thị trường mới hoặc mở rộng thị trường hiện tại.
Giới thiệu sản phẩm: Trưởng nhóm không chỉ quản lý đội ngũ mà còn trực tiếp tham gia tư vấn, giới thiệu các sản phẩm của Brother (máy in, máy photocopy, máy fax, v.v.) đến khách hàng
Tư vấn giải pháp phù hợp: Dựa trên nhu cầu của khách hàng, đề xuất các giải pháp sản phẩm phù hợp và tối ưu cho các doanh nghiệp, tổ chức, hoặc cá nhân.
Mối quan hệ lâu dài: Xây dựng và duy trì mối quan hệ lâu dài với các khách hàng hiện tại và tiềm năng, giải đáp các thắc mắc, yêu cầu từ khách hàng;
Dịch vụ hậu mãi: Đảm bảo khách hàng hài lòng với các sản phẩm Brother thông qua việc hỗ trợ sau bán hàng, bảo trì sản phẩm, và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.
Làm việc với bộ phận marketing: Phối hợp với nhóm marketing để tổ chức các chiến dịch quảng cáo, khuyến mãi hoặc sự kiện bán hàng nhằm thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm;
Phối hợp với bộ phận kho vận và hậu cần: Đảm bảo rằng các đơn hàng được giao đúng hạn và đúng yêu cầu, không gây gián đoạn cho khách hàng.
Theo dõi và báo cáo kết quả bán hàng: Cập nhật và báo cáo các chỉ số doanh thu, hiệu quả bán hàng cho cấp trên hoặc giám đốc kinh doanh;
Dự báo doanh thu: Đưa ra các dự báo về doanh thu, mục tiêu bán hàng trong các kỳ tiếp theo dựa trên hiệu suất bán hàng và thị trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng các chuyên ngành liên quan đến Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, hoặc các ngành liên quan đến công nghệ, sản phẩm điện tử;
- Kinh nghiệm bán hàng: Có ít nhất từ 3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bán hàng, đặc biệt là trong các sản phẩm công nghệ hoặc văn phòng như máy in, máy photocopy, thiết bị điện tử văn phòng;
- Kinh nghiệm quản lý nhóm: Có kinh nghiệm quản lý đội ngũ bán hàng, hướng dẫn và phát triển nhân viên, theo dõi và đánh giá hiệu suất làm việc của nhóm
- Chứng chỉ quản lý bán hàng hoặc marketing (nếu có) sẽ là một lợi thế;
- Hiểu biết sâu về sản phẩm Brother: Am hiểu về các dòng sản phẩm của Brother, tính năng, ưu điểm, và cách thức hoạt động của các thiết bị văn phòng như máy in, máy photocopy, máy fax, …;
- Kiến thức về thị trường và đối thủ: Nắm vững thông tin về các đối thủ cạnh tranh và các xu hướng thị trường trong ngành thiết bị văn phòng.

Tại Công ty Cổ phần FSI Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện, có thể phát triển bản thân…;
Mức lương cơ bản thỏa thuân từ 15 - 20 triệu/tháng (Tùy theo năng lực) + thưởng % doanh thu;
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo Luật Lao động Việt Nam (BHXH, BHYT…);
Chế độ khác: Thưởng các ngày lễ, Du lịch, Teambuilding hàng năm, khám sức khỏe định kỳ;
Chế độ đào tạo theo chính sách công ty và yêu cầu công việc;
Nhiều cơ hội thăng tiến, gắn bó và làm việc lâu dài tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần FSI Việt Nam Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần FSI Việt Nam Pro Company

Công ty Cổ phần FSI Việt Nam Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 226 Võ Chí Công, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

