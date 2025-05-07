Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Hana HP Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 60 Triệu

Công ty Cổ phần Hana HP Group
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Công ty Cổ phần Hana HP Group

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Hana HP Group

Mức lương
30 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Star Tower, Số 68 Dương Đình Nghệ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 30 - 60 Triệu

Xây dựng chiến lược phát triển doanh thu mỹ phẩm, mở rộng tệp khách hàng và đảm bảo độ phủ của doanh nghiệp; và tăng mức độ hài lòng của khách hàng.
Nhận chỉ tiêu Doanh số & triển khai thực hiện.
Xây dựng và phát triển các kênh bán hàng.
Chịu trách nhiệm tuyển dụng, phân bổ mục tiêu, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh. chịu trách nhiệm chỉ tiêu Doanh số và sự tăng trưởng về Doanh số của Tập đoàn trước Ban Lãnh đạo.
Tư vấn và tham mưu tổng giám đốc chiến lược phát triển, quản lí đội team, báo cáo công việc, giải quyết vấn đề mà cấp dưới gặp phải.
Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng. Tìm kiếm và phát triển hệ thống khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp.
Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng kí kết hợp đồng.
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.
Tìm kiếm khách hàng mới, xây dựng data, phát triển mối quan hệ với khách hàng.
Nắm bắt được các xu thế thị trường, theo dõi các trang mạng xã hội, website,... để hiểu rõ insight khách hàng, thu thập các phản hồi từ phía khách hàng.
Phối hợp với các bộ phận khác và các đối tác của công ty để lên kế hoạch, chiến lược phát triển thị trường.
Tham gia đầy đủ các buổi đào tạo chuyên môn, dịch vụ, sản phẩm, đảm bảo nắm rõ các kiến thức chuyên môn, chương trình khuyến mãi và các dịch vụ của công ty.
Thực hiện các báo cáo công việc chi tiết hàng ngày.

Với Mức Lương 30 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nam - Nữ trong độ tuổi 1997 - 1990, nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu về ngành, sản phẩm Dược mỹ phẩm, làm đẹp, hoặc kinh nghiệm làm việc ở các công ty Bất động Sản, Thiết bị y tế - thẩm mỹ, Bảo hiểm,...
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh,...hoặc các ngành nghề liên quan.
Không ngừng nâng cao trình độ bằng việc tham gia các workshop, seminar, hội thảo,...
Thành thạo kĩ năng giao tiếp, thuyết trình, đàm phán và tạo ảnh hưởng ở mọi mức độ tổ chức.
Có Laptop cá nhân.

Tại Công ty Cổ phần Hana HP Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng thỏa thuận - Upto 21M + Phụ cấp 35.000đ/ngày + Hoa hồng 3% - 5%.
Tổng thu nhập lên đến 30 - 80 triệu/1 tháng theo năng lực cửa mọi người.
Thử việc 02 tháng, hưởng 85% lương cứng, đóng BHXH theo quy định
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, 2/9, Tết Dương lịch,...( Giá trị tiền mặt hoặc hiện vật )
Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.
Được hỗ trợ và đào tạo chuyên môn liên tục
Xét tăng lương định kỳ và cơ hội thăng tiến cho nhân sự rõ ràng
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định: teambuilding, du lịch hàng năm,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hana HP Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Hana HP Group

Công ty Cổ phần Hana HP Group

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Star Tower, Phố Dương Đình Nghệ, Khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

