Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Quốc tế Song Lộc Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Quốc tế Song Lộc Phát
Ngày đăng tuyển: 11/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
Công ty Cổ phần Quốc tế Song Lộc Phát

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Song Lộc Phát

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ô Trà Quán, Số 29, ngõ 60 Vũ Phạm Hàm, Trung Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lĩnh vực: Trà Ô Long Gia Đạt Việt
Phụ trách phát triển phòng kinh doanh và hoạt động kinh doanh của công ty.
Xây dựng, đề xuất và triển khai thực hiện, kiểm soát các kế hoạch và có biện pháp thúc đẩy công việc kinh doanh theo tháng/quý/năm.
Có khả năng lập kế hoạch và làm chi tiết.
Chịu trách nhiệm xây dựng quy trình, quy định, quy chế các tài liệu liên quan trong hệ thống kinh doanh.
Chăm sóc khách hàng sau bán hàng, ghi nhận toàn bộ những ý kiến, khiếu nại của khách hàng.
Theo dõi dòng tiền thu về từ hoạt động kinh doanh. Thu hồi công nợ.
Chịu trách nhiệm trước GĐ về kế hoạch kinh doanh, việc hoàn thành chỉ tiêu công việc, chỉ tiêu doanh số của toàn bộ phận.
Báo cáo tình hình kinh doanh cho GĐ
- Cụ thể trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thử việc 2 tháng, nhận 80% lương cứng.
- Trình độ đại học trở lên, chuyên ngành kinh doanh, kinh tế, ngoại thương, thương mại điện tử...
- Tin học văn phòng và hệ thống phần mềm thành thạo.
- Khả năng đàm phán thuyết phục khách hàng tốt.
- Khả năng thuyết trình, tổng hợp phân tích thông tin thị trường, doanh nghiệp.
- Có hiểu biết về marketing (là lợi thế).
- Khả năng làm việc độc lập.
- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Song Lộc Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng: 14 Triệu – 20 Triệu /tháng + thưởng + hoa hồng đạt KPI (lương cứng thỏa thuận theo kinh nghiệm).
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Cơ hội học tập các khóa học nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực phát triển cá nhân.
- Được đóng BHXH sau 6 tháng.
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty (du lịch hàng năm, teambuilding,....)
- Làm việc tại môi trường mở, môi trường gen Z năng động, trẻ trung, nhiều năng lượng, thân thiện thoải mái. Mọi người giúp đỡ nhau trong công việc.
- Mở rộng mối quan hệ với Creators và các nhãn hàng lớn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Quốc tế Song Lộc Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Quốc tế Song Lộc Phát

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 342 Đường Mỹ Đình, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội

