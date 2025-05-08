Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa N09B2 Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

YooIOC là phần mềm quản lý vận hành tòa nhà và khu đô thị, tích hợp thiết bị IoT số hóa công tác quản lý vận hành tòa nhà. Nhờ đó, việc vận hành trở nên dễ dàng, thuận tiện ngay trên điện thoại, tối ưu hiệu suất và nâng cao trải nghiệm quản lý.

Xây dựng kịch bản bán hàng, nâng cao chuyên môn đội ngũ nhân sự trong team.

Phát triển thị trường và theo dõi hoạt động kinh doanh của team.

Phối hợp cùng bộ phận Nhân sự xây dựng KPI, chỉ tiêu đánh giá nhân viên sales.

Thúc đẩy doanh số của team.

Chịu trách nhiệm chỉ tiêu, doanh số được giao trước Ban Giám đốc.

Phối hợp cùng phòng Nhân sự cùng tuyển dụng nhân sự trong phòng.

Nghiên cứu thị trường và tư vấn chiến lược kinh doanh hiệu quả cho Ban Giám đốc.

Một số công việc khác theo phân công của cấp trên.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế,...

Có từ 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty lĩnh vực về phần mềm quản lý toà nhà/chung cư là lợi thế.

Kỹ năng quản lý và đào tạo.

Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán, thương lượng.

Cẩn thận, trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = lương cứng + % doanh thu

Thưởng upto 3 tháng lương/năm.

Môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.

Chế độ BHYT, BHXH theo Luật Lao động.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Tham gia các hoạt động, sự kiện của công ty.

Tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước.

