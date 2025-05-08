Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2, Tòa N09B2 Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

YooIOC là phần mềm quản lý vận hành tòa nhà và khu đô thị, tích hợp thiết bị IoT số hóa công tác quản lý vận hành tòa nhà. Nhờ đó, việc vận hành trở nên dễ dàng, thuận tiện ngay trên điện thoại, tối ưu hiệu suất và nâng cao trải nghiệm quản lý.
Xây dựng kịch bản bán hàng, nâng cao chuyên môn đội ngũ nhân sự trong team.
Phát triển thị trường và theo dõi hoạt động kinh doanh của team.
Phối hợp cùng bộ phận Nhân sự xây dựng KPI, chỉ tiêu đánh giá nhân viên sales.
Thúc đẩy doanh số của team.
Chịu trách nhiệm chỉ tiêu, doanh số được giao trước Ban Giám đốc.
Phối hợp cùng phòng Nhân sự cùng tuyển dụng nhân sự trong phòng.
Nghiên cứu thị trường và tư vấn chiến lược kinh doanh hiệu quả cho Ban Giám đốc.
Một số công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế,...
Có từ 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Có kinh nghiệm làm việc tại các công ty lĩnh vực về phần mềm quản lý toà nhà/chung cư là lợi thế.
Kỹ năng quản lý và đào tạo.
Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán, thương lượng.
Cẩn thận, trách nhiệm, nhiệt tình trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = lương cứng + % doanh thu
Thưởng upto 3 tháng lương/năm.
Môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến.
Chế độ BHYT, BHXH theo Luật Lao động.
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
Tham gia các hoạt động, sự kiện của công ty.
Tham gia các khóa đào tạo trong và ngoài nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS

CÔNG TY CỔ PHẦN YOOTEK HOLDINGS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

