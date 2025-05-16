Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty TNHH Đại Hoàng Long Trung Yên (Xây Dựng – BĐS Chủ Đầu Tư) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa chỉ làm việc: Tạị dự án Nguyễn Chánh,số 114 Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Pháp lý dự án: Làm việc, phối hợp với các cơ quan chức năng để có các giấy phép cần thiết liên quan đến hạng mục MEP (Điện lực, PCCC, Nông nghiệp và môi trường, sở xây dựng, Bộ xây dựng….) và hoàn thiện công tác nghiệm thu với các cơ quan chức năng;

2. Lập kế hoạch sản lượng, tiến độ, ngân sách và kiểm soát chi phí dự án;

3. Quản lý thiết kế toàn bộ hệ thống thuộc hạng mục MEP ( Điều hoà thông gió, Cấp thoát nước, PCCC, Xử lý nước thải, xử lý nước cấp, bể bơi, Cấp điện động lực, Trạm biến áp, Máy phát điện, Các hệ thống điện nhẹ .v.v.): Quản lý tiến độ và chất lượng Hồ sơ thiết kế; Kiểm tra và phê duyệt bản vẽ triển khai thi công; kết nối với các hạng mục khác (kiến trúc, kết cấu, PCCC, Hạ tầng kỹ thuật và Đơn vị vận hành) để đảm bảo Hồ sơ thiết kế đảm bảo chất lượng.

4. Quản lý chất lượng: Giám sát, đôn đốc các đơn vị thi công, nhà thầu cung cấp thực hiện đúng quy trình và đạt yêu cầu về chất lượng: các công việc xây dựng, vật liệu đầu vào, thiết bị thi công;

5. Quản lý khối lượng: Đo bóc khối lượng theo Hồ sơ thiết kế, kiểm tra khối lượng thực tế thi công phù hợp với khối lượng hợp đồng và phù hợp với yêu cầu thiết kế; kiểm tra và xác nhận khối lượng được nghiệm thu do các Nhà thầu thực hiện;