Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Phát triển hệ thống kinh doanh

Quản lý đội ngũ kinh doanh

Xây dựng và quản lý phát triển đội nhóm

Lập chiến lược và phát triển doanh số.

Lên kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm.

Tìm kiếm và tuyển dụng những ứng viên phù hợp với vị trí tư vấn viên tài chính, bảo hiểm

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên (Không phân biệt chuyên ngành)

Hoạt bát, năng động, trung thực

Có trách nhiệm trong công việc được giao, tinh thần cầu tiến

Có thể làm việc độc lập hoặc đội nhóm

Tại Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ: Lương cơ bản (8 - 12 triệu) + KPI + Contes + Bonus. Thu nhập bình quân 12 - 20 triệu/ tháng.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ tài chính - ngân hàng nhằm phục vụ tốt cho công việc và phát triển bản thân

Sáng 8h30-12h

Chiều 13h30-17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin