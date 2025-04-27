Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam
Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 39A Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
Phát triển hệ thống kinh doanh
Quản lý đội ngũ kinh doanh
Xây dựng và quản lý phát triển đội nhóm
Lập chiến lược và phát triển doanh số.
Lên kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm.
Tìm kiếm và tuyển dụng những ứng viên phù hợp với vị trí tư vấn viên tài chính, bảo hiểm
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên (Không phân biệt chuyên ngành)
Hoạt bát, năng động, trung thực
Có trách nhiệm trong công việc được giao, tinh thần cầu tiến
Có thể làm việc độc lập hoặc đội nhóm
Tại Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ: Lương cơ bản (8 - 12 triệu) + KPI + Contes + Bonus. Thu nhập bình quân 12 - 20 triệu/ tháng.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung, năng động
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ tài chính - ngân hàng nhằm phục vụ tốt cho công việc và phát triển bản thân
Sáng 8h30-12h
Chiều 13h30-17h30
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI