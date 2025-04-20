Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Bibabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Mức lương 15 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 22 Triệu

Quản lý đội ngũ sale online (telesale, chat page, cskh)...

Phối hợp cùng phòng Marketing cùng các bộ phận liên quan để triển khai kế hoạch phát triển doanh thu sản phẩm công ty đạt mục tiêu doanh thu/chi phí đã đặt ra.

Xây dựng quy trình khách hàng, kịch bản bán hàng, các chương trình để mang đến trải nghiệm khách hàng tốt nhất.

Xây dựng đội nhóm, tuyển dụng và đào tạo nhân viên đạt năng suất lao động

Nghiên cứu, đánh giá thị trường ngành hàng đưa ra đề xuất về sản phẩm, cơ chế, chiến lược, quy trình...với mục tiêu duy trì và phát triển doanh thu về mặt lâu dài.

Đề xuất cơ chế doanh số, chính sách lương – thưởng, đồng thời giám sát và đánh giá doanh số của nhân viên.

Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ từ Đại học trở lên

Đã có từ 3 năm kinh nghiệm thực chiến về bán hàng qua điện thoại (telesales), bán hàng online (Sales Online/Chat) đối tượng khách hàng B2C

Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở cấp Leader trở lên hoặc từng là best sale / top sales với doanh số cá nhân từ 500 triệu

Ưu tiên trong lĩnh vực bán lẻ, dược mỹ phẩm, thời trang, giáo dục trực tuyến

Có khả năng build team, quản lý đội nhóm từ 10 nhân viên trở lên là một điểm cộng

Thành thạo kĩ năng đàm phán thuyết phục, có khả năng xử lí các vấn đề phát sinh

Có khả năng giao tiếp, giọng nói chuẩn, dễ nghe, chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công ty TNHH Bibabo Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng (theo rank từ 15 - 22 triệu/tháng) + thưởng doanh số + thưởng nóng

DATA nóng được cung cấp hàng ngày (không phải tìm kiếm DATA)

Thưởng hiệu quả, thưởng nóng, vượt kế hoạch, tết dương, lương tháng 13, liên hoan công ty tháng, quý, năm.

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, nhiều cơ hội thử thách và phát triển chính bản thân mình.

Công ty cung cấp bữa ăn trưa miễn phí (Cung cấp đa dạng thực đơn: Cơm mẹ nấu, Cơm healthy, cơm chay, bún, phở...)

Địa điểm làm việc: Tòa Comatce 61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội

Làm việc 6 ngày / tuần. Thời gian 8h30-12h00 & 13h30-18h00

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bibabo

