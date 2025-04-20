Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Bibabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty TNHH Bibabo
- Hà Nội: Làm việc 6 ngày / tuần. Thời gian 8h30
- 12h00 & 13h30
- 18h00, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 22 Triệu
Quản lý đội ngũ sale online (telesale, chat page, cskh)...
Phối hợp cùng phòng Marketing cùng các bộ phận liên quan để triển khai kế hoạch phát triển doanh thu sản phẩm công ty đạt mục tiêu doanh thu/chi phí đã đặt ra.
Xây dựng quy trình khách hàng, kịch bản bán hàng, các chương trình để mang đến trải nghiệm khách hàng tốt nhất.
Xây dựng đội nhóm, tuyển dụng và đào tạo nhân viên đạt năng suất lao động
Nghiên cứu, đánh giá thị trường ngành hàng đưa ra đề xuất về sản phẩm, cơ chế, chiến lược, quy trình...với mục tiêu duy trì và phát triển doanh thu về mặt lâu dài.
Đề xuất cơ chế doanh số, chính sách lương – thưởng, đồng thời giám sát và đánh giá doanh số của nhân viên.
Với Mức Lương 15 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có từ 3 năm kinh nghiệm thực chiến về bán hàng qua điện thoại (telesales), bán hàng online (Sales Online/Chat) đối tượng khách hàng B2C
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở cấp Leader trở lên hoặc từng là best sale / top sales với doanh số cá nhân từ 500 triệu
Ưu tiên trong lĩnh vực bán lẻ, dược mỹ phẩm, thời trang, giáo dục trực tuyến
Có khả năng build team, quản lý đội nhóm từ 10 nhân viên trở lên là một điểm cộng
Thành thạo kĩ năng đàm phán thuyết phục, có khả năng xử lí các vấn đề phát sinh
Có khả năng giao tiếp, giọng nói chuẩn, dễ nghe, chịu được áp lực công việc cao.
Tại Công ty TNHH Bibabo Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập upto 40 triệu/tháng
40 triệu/tháng
Luong
DATA nóng được cung cấp hàng ngày (không phải tìm kiếm DATA)
Thưởng hiệu quả, thưởng nóng, vượt kế hoạch, tết dương, lương tháng 13, liên hoan công ty tháng, quý, năm.
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, nhiều cơ hội thử thách và phát triển chính bản thân mình.
Công ty cung cấp bữa ăn trưa miễn phí (Cung cấp đa dạng thực đơn: Cơm mẹ nấu, Cơm healthy, cơm chay, bún, phở...)
Địa điểm làm việc: Tòa Comatce 61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội
Làm việc 6 ngày / tuần. Thời gian 8h30-12h00 & 13h30-18h00
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bibabo
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI