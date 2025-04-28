Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh HỆ THỐNG ANH NGỮ ALES làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 88 Trần Tử Bìn, Cầu Giấy, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh

Tư vấn học viên đăng ký và hỗ trợ giải đáp các thắc mắc về các khóa học, lộ trình học (Data 100% quảng cáo, không cần tìm kiếm). Tư vấn trực tiếp với khách hàng tới chi nhánh, tư vấn trực tuyến qua skype, zalo,... với khách hàng ở toàn quốc. Sản phẩm tại ALES bao gồm: Khóa học trực tuyến 1 kèm 1 toàn quốc và khoá học trực tiếp tại trung tâm (Hà Nội & Tp.HCM)

Xây dựng đội nhóm (Phỏng vấn và lựa chọn ứng viên phù hợp) , Đào tạo nhân viên theo khung bài giảng được công ty biên soạn sẵn.

Quản lý đội nhóm: Đưa ra kế hoạch, giải pháp kinh doanh nhằm đảm bảo chi tiêu doanh thu và phát triển kinh doanh đội nhóm. Đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, kỹ năng Sale cho đội nhóm. Phối hợp cùng Marketing cung cấp data nóng và tester (giáo viên kiểm tra trình độ học viên) nhằm gia tăng tỷ lệ đăng ký

Chịu trách nhiệm về doanh thu cá nhân và đội nhóm.

Hỗ trợ xử lý tình huống phát sinh hay khiếu nại của khách hàng (nếu có).

Báo cáo công việc cho Quản lý cấp trên và thực hiện công việc khác được giao.

Yêu Cầu Công Việc

Tuổi 25-35, đã tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Đã có kinh nghiệm tối thiểu 06 tháng ở vị trí tương tự trong lĩnh vực Giáo dục, có kinh nghiệm quản lý đội nhóm, lên kế hoạch phát triển đội nhóm.

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, có trách nhiệm tinh thần đồng đội và khả năng làm việc nhóm.

Đam mê kinh doanh; có khả năng chịu được áp lực về hiệu quả công việc, chạy KPI, có trách nhiệm, không ngại thử thách.

Có hiểu biết về Tiếng Anh hoặc có Tiếng Anh là lợi thế.

Có laptop cá nhân.

Tại HỆ THỐNG ANH NGỮ ALES Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng khởi điểm 10.000.000 - 12.000.000 (tùy theo năng lực) + % Com (bao gồm doanh thu cá nhân và đội nhóm) -> Thu nhập: 15.000.000 - 30.000.000/tháng

Thưởng nóng 03 lần/tháng (mỗi kỳ 10 ngày) cho cá nhân quản lý và đội nhóm, nhận thưởng ngay khi đạt mốc thưởng không cần đợi hết tháng

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao.

Các chế độ thưởng các ngày lễ tết, tháng lương 13 và nhiều hình thức thưởng hấp dẫn khác (Thưởng ý tưởng, thưởng nóng đột xuất…)

Được tham gia các chế độ Bảo hiểm theo quy định và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi

Hưởng 12 ngày phép/năm

Các chế độ khác theo quy định của công ty...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỆ THỐNG ANH NGỮ ALES

