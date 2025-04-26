Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty TNHH Bibabo làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 40 Triệu

Công ty TNHH Bibabo
Ngày đăng tuyển: 26/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/05/2025
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty TNHH Bibabo

Mức lương
35 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà Vincem Comatce, Số 61 Nguỵ Như Kon Tum, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 35 - 40 Triệu

Quản lý, đào tạo và tạo động lực cho đội ngũ nhân viên kinh doanh online (3-7 người hoặc theo quy mô công ty), tổ chức đánh giá hiệu quả làm việc định kỳ.
Xây dựng và triển khai kế hoạch, chiến lược kinh doanh online phù hợp với sản phẩm khóa học hoặc mỹ phẩm, nhằm mở rộng thị trường và tăng doanh thu.
Nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh, phân tích insight khách hàng để đề xuất các giải pháp bán hàng hiệu quả.
Phân bổ KPI, theo dõi mức độ hoàn thành mục tiêu của từng thành viên trong nhóm, đưa ra các biện pháp thúc đẩy và cải thiện hiệu suất bán hàng.
Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban như Marketing, Digital Marketing, Thiết kế để xây dựng kịch bản bán hàng, chương trình khuyến mãi, nội dung quảng cáo phù hợp.
Giám sát và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tư vấn, chăm sóc khách hàng online, giải quyết khiếu nại và phản hồi khách hàng.
Báo cáo định kỳ và đột xuất về doanh số, hiệu quả kinh doanh, tình hình hoạt động đội nhóm lên Ban Giám đốc hoặc Trưởng phòng kinh doanh.
Tham gia tuyển dụng, đào tạo và phát triển kỹ năng cho đội ngũ tư vấn, sale online.
Đề xuất và tối ưu quy trình, chính sách kinh doanh, vận hành nhằm nâng cao hiệu quả công việc và động lực làm việc của nhóm.

Với Mức Lương 35 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh tế hoặc liên quan
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm thực chiến về bán hàng qua điện thoại (telesales), bán hàng online (Sales Online/Chat)
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành mỹ phẩm, làm đẹp, FMCG hoặc thương mại điện tử
Có khả năng build team, quản lý đội nhóm từ 3 nhân viên trở lên
Thành thạo kỹ năng đàm phán thuyết phục, có khả năng xử lý các vấn đề phát sinh
Có khả năng giao tiếp, giọng nói chuẩn, dễ nghe, chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công ty TNHH Bibabo Thì Được Hưởng Những Gì

16 - 25 triệu/tháng (Có thể thỏa thuận
50 triệu/tháng
Lương cứng không ảnh hưởng bới KPI Doanh số, Data nóng từ marketing đổ về.
Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của luật: BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, phép, lương tháng 13,... sau khi qua thử việc.
Các chương trình teambuilding, nghỉ mát, văn hóa, văn nghệ, thể thao của công ty, thưởng tết dương, liên hoan công ty tháng, quý, năm.
Được cung cấp bữa ăn miễn phí 3 ngày/ tuần đa dạng thực đơn: Cơm mẹ nấu, Cơm healthy, cơm chay, bún, phở...)
Quản lý có tâm và có tầm, đồng đội máu chiến
Cơ hội làm việc, mentor trực tiếp từ CEO của công ty
Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 6 từ 9h00 - 18h00, nghỉ trưa từ 12h - 13h15

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Bibabo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Bibabo

Công ty TNHH Bibabo

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hà Nôi: Tầng 4, tòa Comatce, số 61 Ngụy Như Kon Tum, Thanh Xuân, Hà Nội.

