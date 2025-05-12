Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 Tòa nhà Technosoft 5, số 15 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Xây dựng kế hoạch kinh doanh của nhóm theo thị trường được phân công.

Quản lý nhóm nhân viên kinh doanh để đạt mục tiêu doanh số, tăng trưởng và doanh thu đề ra trong từng giai đoạn.

Đào tạo, hướng dẫn nhân viên về nghiệp vụ sản phẩm và kỹ năng trong kinh doanh trong nhóm.

Phân tích đánh giá thông tin thị trường và đưa ra đề xuất, kiến nghị liên quan đến định hướng thị trường, sản phẩm, khách hàng, đối thủ.

Tiếp xúc, đàm phán, thỏa thuận hợp tác với các cơ quan Sở, PGD, Trường học thuộc địa bàn phụ trách một cách chủ động.

Cập nhật cơ sở dữ liệu kinh doanh về tiến trình tiếp xúc khách hàng và chịu trách nhiệm về thông tin trên CSDL của nhóm...

Thương thảo HĐKT, kiểm soát HĐKT theo tài khoản được cấp cho nhóm.

Tập huấn sử dụng sản phẩm cho khách hàng.

Tiếp cận sản phẩm và các tài liệu liên quan về nghiệp vụ, hệ thống

Tham gia vào các sự kiện giáo dục và hội thảo để quảng bá thương hiệu và sản phẩm của công ty.

Trực tiếp kiểm soát và thu hồi công nợ theo tiến độ.

Hỗ trợ khách hàng khi cần thiết.

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng về CNTT, QTKD, Luật, Kinh tế và các chuyên ngành tương đương

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm.Ưu tiên lĩnh vực công nghệ - giáo dục

Kỹ năng bán hàng, giao tiếp, thuyết trình, thuyết phục

Có khả năng học hỏi tốt

Khả năng tự mở rộng và xây dựng thị trường ‘

Khả năng lãnh đạo đội nhóm.

Có khả năng làm việc độc lập.

Có khả năng sáng tạo.

Trung thực, khách quan.

Điềm tĩnh, chắc chắn.

Ưu tiên có kinh nghiệm lãnh đạo đội nhóm, triển khai bán hàng cùng lĩnh vực.

THU NHẬP: 25-35 Triệu/tháng (lương cứng 13,7 - 18,7 Tr + %HH)

Thử việc 100% lương

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, đề cao tinh thần tự giác và chủ động.

Được tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ, đào tạo kỹ năng mềm do công ty tổ chức.

Có cơ hội học hỏi, trau dồi kiến thức và phát triển bản thân.

Cơ hội thăng tiến, giao trọng trách quan trọng trên thị trường.

Được hưởng đầy đủ các chế độ của người lao động theo quy định của pháp luật.

Chế độ nghỉ phép hàng năm, nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

Pantry: đồ uống, ăn vặt hàng ngày. Sinh nhật hiếu hỉ, tham quan, nghỉ mát hàng năm... theo chính sách.

