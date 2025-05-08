Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FUBON VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 45 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FUBON VIỆT NAM
Mức lương
25 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Discovery Complex, 302 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 25 - 45 Triệu
Lên kế hoạch tuyển dụng và phát triển đội ngũ kinh doanh
Quản lý, đào tạo và hỗ trợ đội ngũ sales hoàn thành kpis được đề ra
Tham gia cùng Giám đốc kinh doanh thảo luận, đề xuất các chiến lược kinh doanh
Tham gia các chương trình huấn luyện của công ty để phát triển bản thân và nâng cao năng lực quản lý để dẫn dắt đội ngũ
Với Mức Lương 25 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 27 tuổi trở lên
Có kinh nghiệm trên 1 năm làm quản lý, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm quản lý đội ngũ bán hàng
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học và muốn tìm kiếm một công việc phát triển lâu dài
Thái độ trách nhiệm, chủ động trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FUBON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng thành tích hấp dẫn dành cho quản lý tuyển ngang
Hưởng lợi ích tuyển dụng trọn đời
Thưởng trích hồi phát triển tổ chức trọn đời
Chính sách thu nhập hấp dẫn, không giới hạn
Bonus thưởng quý/năm
Được tham gia các khóa huấn luyện của công ty miễn phí
Có cơ hội được du lịch khắp nơi trong và ngoài nước
Có cơ hội phát triển bản thân và lộ trình thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FUBON VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không
