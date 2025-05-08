Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FUBON VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 45 Triệu

Mức lương 25 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Discovery Complex, 302 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 25 - 45 Triệu

Lên kế hoạch tuyển dụng và phát triển đội ngũ kinh doanh

Quản lý, đào tạo và hỗ trợ đội ngũ sales hoàn thành kpis được đề ra

Tham gia cùng Giám đốc kinh doanh thảo luận, đề xuất các chiến lược kinh doanh

Tham gia các chương trình huấn luyện của công ty để phát triển bản thân và nâng cao năng lực quản lý để dẫn dắt đội ngũ

Với Mức Lương 25 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 27 tuổi trở lên

Có kinh nghiệm trên 1 năm làm quản lý, ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm quản lý đội ngũ bán hàng

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học và muốn tìm kiếm một công việc phát triển lâu dài

Thái độ trách nhiệm, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FUBON VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng thành tích hấp dẫn dành cho quản lý tuyển ngang

Hưởng lợi ích tuyển dụng trọn đời

Thưởng trích hồi phát triển tổ chức trọn đời

Chính sách thu nhập hấp dẫn, không giới hạn

Bonus thưởng quý/năm

Được tham gia các khóa huấn luyện của công ty miễn phí

Có cơ hội được du lịch khắp nơi trong và ngoài nước

Có cơ hội phát triển bản thân và lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ FUBON VIỆT NAM

