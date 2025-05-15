Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN QUẢN LÝ VÀ TƯ VẤN VIETSTAR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN QUẢN LÝ VÀ TƯ VẤN VIETSTAR
- Hà Nội: Số 9 Dãy N2&N3 Lô TT5, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Quản lý và phát triển Data khách hàng được giao
Tìm kiếm, phát triển khách hàng tiềm năng trên các kênh khác nhau Social Media, qua sự kiện, workshops , seminars, Telesales
Quản lý, chăm sóc khách hàng theo đúng quy trình Dịch vụ khách hàng
Hoàn thành KPI và Doanh thu trên các dự án.
Phối hợp cùng Phòng Marketing tăng nhận diện thương hiệu cho mảng hoạt động trên
Giám sát và báo cáo
Theo dõi các chỉ số kinh doanh, đảm bảo hoặc vượt chỉ tiêu đề ra
Báo cáo định kỳ với Ban lãnh đạo về tình hình hoạt động của phòng, đề xuất giải pháp cải thiện
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng thuyết trình, tư vấn các giải pháp cho khách hàng
Giao tiếp tốt và có ngoại hình ưa nhìn.
Tác phong chuyên nghiệp, tự tin, trình bày rõ ràng
Có kỹ năng thuyết phục, kỹ năng chốt sales
Có khả năng làm việc độc lập, phối hợp nhóm
Học vấn và kinh nghiệm:
Tốt nghiệp Đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Giáo dục và các ngành liên quan
Ưu tiên có kinh nghiệm từ 3-4 năm về Tư vấn giải pháp, Bảo hiểm, Tài chính đặc biệt trong lĩnh vực Giáo dục
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN QUẢN LÝ VÀ TƯ VẤN VIETSTAR Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng KPI hàng tháng khi hoàn thành công việc với chuyên môn và hiệu suất
Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc khi chứng minh được năng lực và gắn bó với Công ty.
Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ định kỳ.
Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN... theo luật Lao động và các chính sách khác.
Thời gian làm việc: thứ 2 – thứ 7, nghỉ chủ nhật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN QUẢN LÝ VÀ TƯ VẤN VIETSTAR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
