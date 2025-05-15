Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN QUẢN LÝ VÀ TƯ VẤN VIETSTAR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 9 Dãy N2&N3 Lô TT5, Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và phát triển Data khách hàng được giao

Tìm kiếm, phát triển khách hàng tiềm năng trên các kênh khác nhau Social Media, qua sự kiện, workshops , seminars, Telesales

Quản lý, chăm sóc khách hàng theo đúng quy trình Dịch vụ khách hàng

Hoàn thành KPI và Doanh thu trên các dự án.

Phối hợp cùng Phòng Marketing tăng nhận diện thương hiệu cho mảng hoạt động trên

Giám sát và báo cáo

Theo dõi các chỉ số kinh doanh, đảm bảo hoặc vượt chỉ tiêu đề ra

Báo cáo định kỳ với Ban lãnh đạo về tình hình hoạt động của phòng, đề xuất giải pháp cải thiện

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kỹ năng - kiến thức:

Kỹ năng thuyết trình, tư vấn các giải pháp cho khách hàng

Giao tiếp tốt và có ngoại hình ưa nhìn.

Tác phong chuyên nghiệp, tự tin, trình bày rõ ràng

Có kỹ năng thuyết phục, kỹ năng chốt sales

Có khả năng làm việc độc lập, phối hợp nhóm

Học vấn và kinh nghiệm:

Tốt nghiệp Đại học các ngành Quản trị kinh doanh, Giáo dục và các ngành liên quan

Ưu tiên có kinh nghiệm từ 3-4 năm về Tư vấn giải pháp, Bảo hiểm, Tài chính đặc biệt trong lĩnh vực Giáo dục

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN QUẢN LÝ VÀ TƯ VẤN VIETSTAR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương khởi điểm từ 12.000.000đ – 15.000.000đ

Thưởng KPI hàng tháng khi hoàn thành công việc với chuyên môn và hiệu suất

Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc khi chứng minh được năng lực và gắn bó với Công ty.

Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ định kỳ.

Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN... theo luật Lao động và các chính sách khác.

Thời gian làm việc: thứ 2 – thứ 7, nghỉ chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN QUẢN LÝ VÀ TƯ VẤN VIETSTAR

