Tuyển Marketing CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THACO AUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 20 Triệu

Mức lương Từ 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 02, Tòa nhà Sadora, số 02 đường 13, P. Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức, TP. HCM., Quận 2

Nghiên cứu xu hướng quảng cáo thị trường, công nghệ mới, cập nhật vật liệu mới, đề xuất các ứng dụng phù hợp với các giải pháp kỹ thuật Marketing phục vụ hoạt động trang trí, nâng cấp nhận diện,

Quản lý và triển khai nghiệp vụ kỹ thuật sản xuất: Ấn vật phẩm Marketing, POSM, trang trí quảng cáo, nâng cấp nhận diện, đề xuất phương án triển khai sản xuất, thi công.

Giám sát hoàn thiện sản phẩm / dự án đảm bảo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Tư vấn và hỗ trợ nghiệp vụ kỹ thuật sản xuất Marketing.

Hỗ trợ biên soạn các quy định, quy trình tác nghiệp kỹ thuật sản xuất Marketing của Ban.

Biên soạn tài liệu đào tạo chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật ấn vật phẩm, kỹ thuật trang trí quảng cáo.

Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành: Marketing, Kỹ thuật in ấn, Truyền thông đa phương tiện, Mỹ thuật ứng dụng, Mỹ thuật công nghiệp hoặc các ngành liên quan.

Có 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương tại các Tập đoàn/công ty lớn (Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ở vị trí quản lý đội nhóm).

Am hiểu về lĩnh vực Marketing, Kỹ thuật quảng cáo, Phát triển thương hiệu.

Có khả năng quản trị kế hoạch sản xuất, theo dõi tiến độ và kết nối tác nghiệp giữa các Đơn vị, bộ phận.

Khả năng tư duy sáng tạo, phát triển ý tưởng; có kiến thức về thiết kế 2D, 3D.

Kỹ năng giao tiếp, trình bày, và xử lý vấn đề tốt; có khả năng sáng tạo và tư duy chiến lược.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THACO AUTO Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh (lương & phụ cấp); thưởng cuối năm;

Đánh giá năng lực và xét lương hàng năm;

Cơ hội phát triển nghề nghiệp tại tập đoàn ô tô hàng đầu;

Tham gia BHXH, khám sức khỏe định kỳ theo quy định;

Chính sách ưu đãi dành cho nhân viên khi mua sản phẩm công ty;

Các chế độ phúc lợi khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THACO AUTO

