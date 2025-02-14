Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Providence Enterprise (Việt Nam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Providence Enterprise (Việt Nam)
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công Ty TNHH Providence Enterprise (Việt Nam)

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Công Ty TNHH Providence Enterprise (Việt Nam)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: 38 Đường 208, Tổ 2, An Dương, Hải Phòng, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc :
1. Hỗ trợ kỹ sư dự án trong quá trình thực hiện dự án: xác nhận các thay đổi của BOM, ECN/ECO/ECR , lập và phê duyệt mẫu vật liệu,
2. Phụ trách nắm bắt tiến độ công trình, xác nhận vấn đề kỹ thuật;
3. Phụ trách xác nhận, phê chuẩn tài liệu kỹ thuật.
4. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của kỹ sư PE

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật (điện, điện tử, cơ khí,...)
2. Sử dụng được tiếng Anh hoặc tiếng Trung trong công việc
3. Uu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm PIE trong các công ty sản xuất nước ngoài. Chấp nhận ứng viên mới tốt nghiệp mà ngoại ngữ tương đối tốt.

Tại Công Ty TNHH Providence Enterprise (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Providence Enterprise (Việt Nam)

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Providence Enterprise (Việt Nam)

Công Ty TNHH Providence Enterprise (Việt Nam)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Thửa đất B26 thuộc lô đất CN3, Khu Công nghiệp An Dương, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, Hải Phòng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

