Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Providence Enterprise (Việt Nam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Công Ty TNHH Providence Enterprise (Việt Nam)
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Mới tốt nghiệp
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: 38 Đường 208, Tổ 2, An Dương, Hải Phòng, Vietnam
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc :
1. Hỗ trợ kỹ sư dự án trong quá trình thực hiện dự án: xác nhận các thay đổi của BOM, ECN/ECO/ECR , lập và phê duyệt mẫu vật liệu,
2. Phụ trách nắm bắt tiến độ công trình, xác nhận vấn đề kỹ thuật;
3. Phụ trách xác nhận, phê chuẩn tài liệu kỹ thuật.
4. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của kỹ sư PE
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1. Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật (điện, điện tử, cơ khí,...)
2. Sử dụng được tiếng Anh hoặc tiếng Trung trong công việc
3. Uu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm PIE trong các công ty sản xuất nước ngoài. Chấp nhận ứng viên mới tốt nghiệp mà ngoại ngữ tương đối tốt.
2. Sử dụng được tiếng Anh hoặc tiếng Trung trong công việc
3. Uu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm PIE trong các công ty sản xuất nước ngoài. Chấp nhận ứng viên mới tốt nghiệp mà ngoại ngữ tương đối tốt.
Tại Công Ty TNHH Providence Enterprise (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Providence Enterprise (Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI