Tuyển Trưởng nhóm Marketing Công Ty TNHH Providence Enterprise (Việt Nam) làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 38 Đường 208, Tổ 2, An Dương, Hải Phòng, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc :

1. Hỗ trợ kỹ sư dự án trong quá trình thực hiện dự án: xác nhận các thay đổi của BOM, ECN/ECO/ECR , lập và phê duyệt mẫu vật liệu,

2. Phụ trách nắm bắt tiến độ công trình, xác nhận vấn đề kỹ thuật;

3. Phụ trách xác nhận, phê chuẩn tài liệu kỹ thuật.

4. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của kỹ sư PE

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật (điện, điện tử, cơ khí,...)

2. Sử dụng được tiếng Anh hoặc tiếng Trung trong công việc

3. Uu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm PIE trong các công ty sản xuất nước ngoài. Chấp nhận ứng viên mới tốt nghiệp mà ngoại ngữ tương đối tốt.

Tại Công Ty TNHH Providence Enterprise (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Providence Enterprise (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin