Tuyển Trưởng nhóm Marketing Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Quản lý, triển khai hoạt động kinh doanh của Phòng giao dịch, đảm bảo phù hợp với chiến lược kinh Doanh của BAOVIET Bank và chịu trách nhiệm trước Ban Lãnh đạo về kết quả thực hiện chỉ tiêu được giao:

• Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh hàng năm: Chỉ tiêu tăng trưởng huy động vốn, tăng trưởng tín dụng và doanh thu phí dịch vụ.

• Quản lý hoạt động kinh doanh của Phòng giao dịch

• Đảm bảo chất lượng giao dịch tại quầy

• Quản lý và đào tạo cán bộ nhân viên thuộc thẩm quyền.

- Các công việc khác theo phân công của Giám đốc Đơn vị kinh doanh. (Chi tiết về mô tả công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn).