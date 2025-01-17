Tuyển Trưởng nhóm Marketing Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/03/2025
Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý, triển khai hoạt động kinh doanh của Phòng giao dịch, đảm bảo phù hợp với chiến lược kinh Doanh của BAOVIET Bank và chịu trách nhiệm trước Ban Lãnh đạo về kết quả thực hiện chỉ tiêu được giao:
• Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch kinh doanh hàng năm: Chỉ tiêu tăng trưởng huy động vốn, tăng trưởng tín dụng và doanh thu phí dịch vụ.
• Quản lý hoạt động kinh doanh của Phòng giao dịch
• Đảm bảo chất lượng giao dịch tại quầy
• Quản lý và đào tạo cán bộ nhân viên thuộc thẩm quyền.
- Các công việc khác theo phân công của Giám đốc Đơn vị kinh doanh. (Chi tiết về mô tả công việc sẽ được trao đổi trong buổi phỏng vấn).

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn:
- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương.

Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 5, số 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Tp.Hà Nội

