Tuyển Trưởng nhóm Marketing CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 18 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
Trưởng nhóm Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm Marketing Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM

Mức lương
Từ 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 31 Phan Huy Ích P15, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm Marketing Với Mức Lương Từ 18 Triệu

1.Lên kế hoạch Branding cho công ty thông qua các hoạt động MKT online, offline...bao gồm công tác nghiên cứu TT, sản phẩm..
- Luôn cập nhật xu hướng thị trường, nghiên cứu các thị trường và hoạt động thực tế công ty để tham vấn và xây dựng kế hoạch branding và sự kiện của công ty hiệu quả.
- Thực hiện lên kế hoạch chi tiết cho các sự kiện, hội thảo hàng quý/tháng/tuần phù hợp yêu cầu của BLĐ và hoạt động công ty bao gồm sự kiện nội bộ cho học viên - khách hàng - nhân viên; sự kiện ngoại bộ với đối tác - CTV... Truyền thông kế hoạch này tới các phòng ban để phối hợp.
2. Quản lý các kênh truyền thông của công ty bao gồm lên kế hoạch content, hình ảnh nhận diện, các hoạt động quảng bá quảng cáo, các hoạt động tăng tương tác.... và thực hiện triển khai, và đánh giá kế hoạch
- Quản lý truyền thông và quảng bá sự kiện thông qua công tác triển khai đăng bài truyền thông trên các kênh truyền thông công ty như facebook, tiktok, zalo OA, mailchimp, seeding trong các hội nhóm trên mạng xã hội. -
- Nắm bắt dữ liệu khách hàng, CTV để thực hiện phối hợp sự kiện, hợp tác.
- Xây dựng kênh truyền thông cá nhân trên các nền tảng facebook/tiktok theo định hướng của công ty nếu cần.
3. Lập kế hoạch và tổ chức sự kiện nội - ngoại bộ, tăng độ nhận diện thương hiệu
- Quản lý và triển khai các buổi khai giảng, minigame, hoạt động tương tác cho học viên đảm bảo liên tục cải thiện, sáng tạo, hứng thú và khuyến khích sự tham gia của học viên.
- Hỗ trợ hậu cần và quản lý tài chính cho sự kiện: Lập kế hoạch, dự trù và quản lý ngân sách, phân công nhiệm vụ và hỗ trợ hậu cần của sự kiện như trang trí, thiết bị kỹ thuật, âm thanh, ánh sáng và dịch vụ ăn uống.
- Báo cáo nghiệm thu sau mỗi sự kiện và thực hiện cẩm nang sự kiện. Liên tục đánh giá và điều chỉnh các quy trình tổ chức sự kiện, từ việc lựa chọn nhà cung cấp, trang trí sự kiện, đến phương pháp tiếp cận và quản lý khách mời.
-Các công việc liên quan khác

Với Mức Lương Từ 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.
• Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing, có ít nhất 2 năm làm quản lý đội nhóm từ 5 người trở lên
• Kỹ năng:
o Khả năng viết lách và giao tiếp tốt.
o Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian.
o Am hiểu về các công cụ marketing số và mạng xã hội.
o Kỹ năng phân tích và sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định.
• Yêu cầu khác:
o Sáng tạo, năng động, có tinh thần cầu tiến.
o Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương thưởng cạnh tranh + Phụ cấp
• Được cấp thiết bị làm việc (Laptop, điện thoại,...)
• Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
• Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CMMB VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 255 Nguyễn Đình Chiểu , Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

