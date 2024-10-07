Tuyển Thời trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thời trang Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO
- Hà Nội: Tầng 1, tòa V2 Home City, 177 Trung Kính, P. Yên Hoà, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thời trang Với Mức Lương 18 - 25 Triệu
Nghiên cứu xu hướng, phong cách thời trang của trong và ngoài nước, xu hướng, vải, chất liệu, NPL mới, form dáng mới. Đi thị trường để lấy thông tin sản phẩm để chuẩn bị cho mùa
Kiểm soát việc triển khai thiết kế BST và tham gia trực tiếp vào việc lựa chọn mẫu vải, chất liệu cho mùa mới
Triển khai việc show mẫu BST, tổng hợp ý kiến đánh giá, điều chỉnh, chốt design sản xuất theo cơ cấu và theo dõi sản phẩm ra thị trường
Kiểm soát việc triển khai sản xuất mẫu
Liên tục sáng tạo, cải tiến để đảm bảo sản phẩm đổi mới, khác biệt và dẫn đầu
Xây dựng kế hoạch công việc tuần/ tháng/ quý/ vụ/ năm của bộ phận và tổ chức triển khai thực hiện
Tham gia tuyển dụng và đào tạo nhân sự bộ phận thiết kế.
Phân công công việc và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai công việc của phòng
Các công việc khác theo phân công của TBP
Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thiết kế, kỹ thuật...
Có Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có óc sáng tạo, cập nhật xu hướng và khiếu thẩm mĩ
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty thời trang cao cấp;
Am hiểu về lĩnh vực thời trang, về các loại chất liệu, có khả năng bắt kịp với xu hướng thời trang trong nước và quốc tế;
Có khả năng lãnh đạo, lập kế hoạch và phân công công việc hợp lý;
Chủ động trong công việc, có khả năng hoàn thành công việc theo đúng yêu cầu công việc, chịu áp lực công việc tốt
Linh hoạt, năng động, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7, Thứ 7 làm việc cách tuần. (Thời gian nghỉ trưa 1.5 tiếng, nghỉ 2 ngày thứ Bảy trong tháng)
Đào tạo: Cơ hội tham gia nhiều khóa đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ bài bản.
Phát triển: Lộ trình thăng tiến rõ ràng, đánh giá tăng lương 01 lần 1 năm.
Phúc lợi: BHXH, thưởng lễ tết, lương tháng 13, du lịch – team building ...
Xét đánh giá định kỳ năm dựa trên đánh giá thành tích trong công việc.
Tham gia các hoạt động gắn kết, phát triển văn hóa doanh nghiệp,...Ngoài ra sẽ tham gia rất nhiều. các hoạt động chia sẻ gắn kết nội bộ và cộng đồng.
Môi trường: Đồng nghiệp trẻ trung, hỗ trợ nhiệt tình với văn hóa chia sẻ, yêu thương, công việc thoải mái, đề cao sự sáng tạo.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SADO
