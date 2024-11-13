Tuyển Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE

Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Lên kịch bản và thiết lập quy trình tư vấn bán hàng, lên đơn và giải quyết khiếu nại của khách hàng.
Thiết lập quy trình tư vấn bệnh lý hướng khách hàng sử dụng các sản phẩm phù hợp với tình trạng bệnh.
Tổng hợp, đánh giá các chỉ số về mức độ hài lòng của khách hàng từ đó đưa ra giải pháp nhằm tăng tỷ lệ chốt sale và khách hàng quay lại.
Quản trị chỉ số đo lường hiệu quả công việc của từng khâu, kịp thời đưa ra các giải pháp để đảm các chỉ số vàng ảnh hưởng tới N&L của dự án.
Quản lý thông tin của khách hàng trên các nền tảng ứng dụng, quản lý việc thực thi các chương trình khuyến mại và chính sách kinh doanh.
Quản lý đào tạo, đánh giá, truyền cảm hứng cho đội ngũ nhân viên telesale, nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên trực page
Phối hợp với Giám đốc Marketing để cải tiến chất lượng data khách hàng và thống nhất chương trình khuyến mại.
Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30 thứ 2 đến thứ 6 và 2 thứ 7 trong tháng.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu ứng viên có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm vị trí Trưởng phòng Telesale, TP sale Online, TP Kinh doanh kênh bán lẻ/ Trưởng bộ phận CSKH (Ưu tiên ngành dược, thực phẩm chức năng - không bắt buộc);
- Mạnh về thiết kế kịch bản bán hàng, kịch bản CSKH, kỹ năng đào tạo, phát triển đội ngũ tốt
- Năng lượng, nhiệt huyết, chịu được áp lực công việc, tư duy cởi mở tích cực, có mục tiêu rõ ràng, có khả năng thực thi tốt.
- Kỹ năng lắng nghe, thấu hiểu, xây dựng mối quan hệ tốt
- Xử lý tình huống nhanh nhạy, chủ động và linh hoạt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ từ 25.000.000đ - 35.000.000đ + thưởng hiệu quả (Thu nhập không giới hạn)
- Thưởng quý trong quỹ 3% lợi nhuận công ty
- Thưởng năm trong quỹ 2% lợi nhuận công ty.
- Được hỗ trợ tiền ăn trưa 20.000đ/ suất ăn tại bếp ăn công ty
Được làm việc trong môi trường tôn trọng cá nhân và nhiệt huyết cao với công việc, luôn đánh giá cao và tạo điều kiện cho tinh thần dám nghĩ dám làm, chí tiến thủ & tham vọng của từng cá nhân trong tổ chức. Môi trường làm việc tích cực thu nhập tốt hơn so với thị trường và mang lại nhiều giá trị sức khoẻ cho xã hội và cộng đồng.
- ĐƯỢC SỬ DỤNG sản phẩm miễn phí tại Công ty và ĐƯỢC TẶNG sản phẩm mang về hàng tháng.
- Được làm việc với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kinh doanh, chăm sóc sức khoẻ
- Teambuilding, du lịch trong và ngoài nước
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định
- Chính sách thưởng đa dạng: Thưởng hiệu quả công việc, quý, năm, lương tháng 13, thưởng tết
[Đặc biệt] Thưởng cổ phần lớn (ESOP) cho những người trung thành và có thành tựu quan trọng trong công ty, trở thành cổ đông và đồng sở hữu công ty. Với lượng cổ phần sẽ được tăng giá ít nhất gấp 2 lần sau mỗi năm, dự kiến sau 5 năm phần thưởng này sẽ tương đương tiền tỉ VNĐ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE

CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 403 tầng 4 khu nhà A, số 20 Phố Thuỵ Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

