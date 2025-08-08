Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 23 Triệu

Mức lương 16 - 23 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: HS2 - 25 đường Hoa Sữa 2, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phúc Lợi, Long Biên, Quận Long Biên

Hạch toán chi tiết: Ghi nhận và xử lý chi tiết các giao dịch kinh tế phát sinh (mua hàng, bán hàng, chi phí sản xuất, lương, thuế) theo từng tài khoản kế toán, đảm bảo số liệu chính xác và phù hợp với quy định.

Lập báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ) theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và quy định pháp luật.Hạch toán các bút toán kế toán tổng hợp, kiểm tra và đối chiếu số liệu các tài khoản kế toán.

Theo dõi, quản lý chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm, kiểm soát tồn kho nguyên vật liệu, thành phẩm.

2. Công tác thuế:

Lập và nộp các báo cáo thuế GTGT, TNDN, TNCN, và các loại thuế khác theo quy định.

Kê khai thuế định kỳ (tháng/quý/năm) và đảm bảo tuân thủ đúng thời hạn.

Làm việc với cơ quan thuế, giải trình số liệu khi có yêu cầu thanh tra, kiểm tra.

3. Quản lý tài sản và công nợ:

Theo dõi, đối chiếu công nợ phải thu, phải trả với khách hàng và nhà cung cấp.

Quản lý tài sản cố định, tính khấu hao, kiểm kê tài sản định kỳ.

4. Báo cáo và phân tích:

Lập báo cáo quản trị phục vụ ban lãnh đạo (báo cáo chi phí, doanh thu, lợi nhuận).

Phân tích số liệu kế toán, đề xuất giải pháp tối ưu hóa chi phí sản xuất và tài chính.

5. Hỗ trợ kiểm toán và các công việc khác:

Chuẩn bị tài liệu, sổ sách kế toán phục vụ kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng và lãnh đạo công ty.

Làm việc từ thứ hai đến thứ bảy từ 8h00-17h00 (nghỉ chủ nhật hàng tuần)

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kiểm toán, Kế toán hoặc tương đương

Có từ 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp

Trung thực, cẩn trọng, chăm chỉ, nhanh nhẹn, có tinh thần học hỏi.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA) và MS Excel

Kỹ năng phân tích, xử lý số liệu tốt

Ưu tiên các ứng viên đã làm tại công ty sản xuất.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 16.000.000đ - 23.000.000đ (deal theo năng lực)

Được làm việc trong môi trường tôn trọng cá nhân và nhiệt huyết cao với công việc, luôn đánh giá cao và tạo điều kiện cho tinh thần dám nghĩ dám làm, chí tiến thủ & tham vọng của từng cá nhân trong tổ chức. Môi trường làm việc tích cực thu nhập tốt hơn so với thị trường và mang lại nhiều giá trị sức khoẻ cho xã hội và cộng đồng.

ĐƯỢC SỬ DỤNG sản phẩm miễn phí tại Công ty và ĐƯỢC TẶNG sản phẩm mang về hàng tháng.

Được làm việc với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kinh doanh, chăm sóc sức khoẻ

Teambuilding, du lịch trong và ngoài nước

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

