Tuyển Sản xuất Công Ty Cổ Phần Anova Feed làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 69 - 71 đường 17, khu phố 5, phường An Phú, Thủ Đức, Quận 2

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Lập kế hoạch, tổ chức, điều hành và kiểm soát hoạt động của bộ phận Chất lượng F&B. Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý chất lượng cho sản phẩm, dịch vụ F&B của công ty theo tiêu chuẩn ISO, HACCP. Phân tích, đánh giá, kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ F&B. Xây dựng và triển khai các quy trình, quy định, tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm, dịch vụ F&B. Đào tạo, hướng dẫn, giám sát nhân viên trong bộ phận về các quy định, tiêu chuẩn về chất lượng. Phân tích, đánh giá, xử lý các khiếu nại, phản hồi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ F&B. Thực hiện các báo cáo về hoạt động của bộ phận Chất lượng F&B cho Ban Giám đốc. Tham gia các hoạt động nghiên cứu, cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ F&B. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thực phẩm, Quản lý chất lượng, hoặc các ngành nghề liên quan. Có bằng Thạc sĩ Công nghệ thực phẩm là lợi thế Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất thực phẩm, 2 năm vị trí tương đương Trường/ phó phòng Có kinh nghiệm về suất ăn công nghiệp là lợi thế Có kiến thức về các tiêu chuẩn ISO, HACCP. Nắm vững các quy định, tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm tốt. Kỹ năng quản lý, tổ chức, điều hành. Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề. Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng thành thạo.

Tại Công Ty Cổ Phần Anova Feed Thì Được Hưởng Những Gì

Lương, thưởng hấp dẫn theo năng lực và hiệu quả công việc. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Anova Feed

