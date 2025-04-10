Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 86 đường 65 phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Xác định nhu cầu tuyển dụng: Phối hợp với các bộ phận liên quan để nắm rõ các yêu cầu về vị trí cần tuyển, từ đó xây dựng kế hoạch tuyển dụng phù hợp.

Quản lý quy trình phỏng vấn: Tổ chức và điều phối lịch phỏng vấn, đánh giá ứng viên, và làm việc với bộ phận liên quan để quyết định tuyển dụng cuối cùng.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ: Duy trì mạng lưới ứng viên tiềm năng, xây dựng hình ảnh nhà tuyển dụng.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành: Quản trị Nhân sự, Tâm lý, Xã hội, Luật,...

Ưu tiên ứng viên: Có kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cho các Công ty mảng Cơ khí/ tự động hóa, mảng kỹ thuật, kỹ sư bán hàng…

Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt

Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm và linh hoạt, nhạy bén.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách thưởng hấp dẫn: Thưởng đánh giá công việc, thâm niên, quà sinh nhật, thưởng các ngày lễ: 30/04, 01/05, 02/09, tết Dương lịch, Âm lịch...

Xét điều chỉnh lương định kỳ hàng năm.

Phụ cấp cơm trưa, điện thoại,...

Teambuilding, Company Trip,...định kỳ hàng năm

Hưởng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước.

Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 7, thứ 7 làm việc cách tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC

