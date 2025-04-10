Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC
- Hồ Chí Minh: 86 đường 65 phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Xác định nhu cầu tuyển dụng: Phối hợp với các bộ phận liên quan để nắm rõ các yêu cầu về vị trí cần tuyển, từ đó xây dựng kế hoạch tuyển dụng phù hợp.
Quản lý quy trình phỏng vấn: Tổ chức và điều phối lịch phỏng vấn, đánh giá ứng viên, và làm việc với bộ phận liên quan để quyết định tuyển dụng cuối cùng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ: Duy trì mạng lưới ứng viên tiềm năng, xây dựng hình ảnh nhà tuyển dụng.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên: Có kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cho các Công ty mảng Cơ khí/ tự động hóa, mảng kỹ thuật, kỹ sư bán hàng…
Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt
Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm và linh hoạt, nhạy bén.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC Thì Được Hưởng Những Gì
Xét điều chỉnh lương định kỳ hàng năm.
Phụ cấp cơm trưa, điện thoại,...
Teambuilding, Company Trip,...định kỳ hàng năm
Hưởng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước.
Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 7, thứ 7 làm việc cách tuần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI