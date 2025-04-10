Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 86 đường 65 phường Tân Phong, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Xác định nhu cầu tuyển dụng: Phối hợp với các bộ phận liên quan để nắm rõ các yêu cầu về vị trí cần tuyển, từ đó xây dựng kế hoạch tuyển dụng phù hợp.
Xác định nhu cầu tuyển dụng:
Quản lý quy trình phỏng vấn: Tổ chức và điều phối lịch phỏng vấn, đánh giá ứng viên, và làm việc với bộ phận liên quan để quyết định tuyển dụng cuối cùng.
Quản lý quy trình phỏng vấn
Xây dựng và duy trì mối quan hệ: Duy trì mạng lưới ứng viên tiềm năng, xây dựng hình ảnh nhà tuyển dụng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành: Quản trị Nhân sự, Tâm lý, Xã hội, Luật,...
Ưu tiên ứng viên: Có kinh nghiệm tuyển dụng nhân sự cho các Công ty mảng Cơ khí/ tự động hóa, mảng kỹ thuật, kỹ sư bán hàng…
Khả năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục tốt
Cẩn thận, trung thực, trách nhiệm và linh hoạt, nhạy bén.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC Thì Được Hưởng Những Gì

Chính sách thưởng hấp dẫn: Thưởng đánh giá công việc, thâm niên, quà sinh nhật, thưởng các ngày lễ: 30/04, 01/05, 02/09, tết Dương lịch, Âm lịch...
Xét điều chỉnh lương định kỳ hàng năm.
Phụ cấp cơm trưa, điện thoại,...
Teambuilding, Company Trip,...định kỳ hàng năm
Hưởng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước.
Thời gian làm việc: thứ 2 đến thứ 7, thứ 7 làm việc cách tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ DTC

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 86, đường 65, Phường Tân Phong, Q7, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

