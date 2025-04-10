Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà SFC, số 9 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Theo dõi, phân tích và thúc đẩy doanh số tại cửa hàng

Đảm bảo hoạt động cửa hàng diễn ra trơn tru theo quy trình

Giám sát số lượng hàng hóa, luân chuyển và bổ sung kịp thời

Hướng dẫn, đào tạo và giám sát đội ngũ bán hàng

Đảm bảo trải nghiệm mua sắm của khách hàng tại cửa hàng và xử lý các vấn đề khiếu nại

Kiểm tra, duy trì layout cửa hàng theo tiêu chuẩn thương hiệu

Giám sát và đánh giá hiệu quả các chương trình khuyến mãi

Báo cáo và phân tích số liệu bán hàng, khách hàng và hiệu suất

Kiểm soát các vấn đề tiêu cực tại cửa hàng: gian lận, thất thoát, bảo mật tài sản.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, các khối ngành kinh tế…

Từ 2 năm kinh nghiệm quản lý chuỗi cửa hàng (từ 10 cửa hàng trở lên), ưu tiên các cửa hàng thời trang

Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm tốt

Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng

Kỹ năng quản lý bán hàng, doanh thu và hàng hóa

Kỹ năng đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự

Tại Công ty Cổ phần AR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 9.000.000 – 12.000.000 + Thưởng doanh số

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định

Nghỉ Lễ/Tết theo quy định của Nhà nước

Chế độ công đoàn: sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau...

Môi trường trẻ trung năng động

Chế độ mua hàng ưu đãi nhân viên: giảm giá 50% tất cả các sản phẩm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần AR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin