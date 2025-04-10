Tuyển Nhân viên vận hành Công ty Cổ phần AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên vận hành Tại Công ty Cổ phần AR
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà SFC, số 9 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên vận hành Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Theo dõi, phân tích và thúc đẩy doanh số tại cửa hàng
Đảm bảo hoạt động cửa hàng diễn ra trơn tru theo quy trình
Giám sát số lượng hàng hóa, luân chuyển và bổ sung kịp thời
Hướng dẫn, đào tạo và giám sát đội ngũ bán hàng
Đảm bảo trải nghiệm mua sắm của khách hàng tại cửa hàng và xử lý các vấn đề khiếu nại
Kiểm tra, duy trì layout cửa hàng theo tiêu chuẩn thương hiệu
Giám sát và đánh giá hiệu quả các chương trình khuyến mãi
Báo cáo và phân tích số liệu bán hàng, khách hàng và hiệu suất
Kiểm soát các vấn đề tiêu cực tại cửa hàng: gian lận, thất thoát, bảo mật tài sản.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Từ 2 năm kinh nghiệm quản lý chuỗi cửa hàng (từ 10 cửa hàng trở lên), ưu tiên các cửa hàng thời trang
Kỹ năng lãnh đạo và quản lý đội nhóm tốt
Kỹ năng giao tiếp và chăm sóc khách hàng
Kỹ năng quản lý bán hàng, doanh thu và hàng hóa
Kỹ năng đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự
Tại Công ty Cổ phần AR Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định
Nghỉ Lễ/Tết theo quy định của Nhà nước
Chế độ công đoàn: sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau...
Môi trường trẻ trung năng động
Chế độ mua hàng ưu đãi nhân viên: giảm giá 50% tất cả các sản phẩm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần AR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
