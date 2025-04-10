Tuyển Giao dịch viên Ngân hàng TMCP Quốc Dân Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Giao dịch viên Ngân hàng TMCP Quốc Dân Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Ngân hàng TMCP Quốc Dân Pro Company
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Ngân hàng TMCP Quốc Dân Pro Company

Giao dịch viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giao dịch viên Tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên:

- Hưng Yên

- Hồ Chí Minh, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch liên quan đến dịch vụ khách hàng;
Chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ giao dịch, đảm bảo các nghiệp vụ được thực hiện một cách chính xác, an toàn;
Thực hiện triển khai giới thiệu, bán các sản phẩm, dịch vụ tại quầy;
Thực hiện chỉ tiêu kinh doanh theo quy định của NCB trong từng thời kỳ;
Đảm bảo chất lượng dịch vụ, an toàn, hiệu quả và tuân thủ theo quy định, quy trình và văn bản hướng dẫn của NCB và NHNN;
Thực hiện các nhiệm vụ được phân công của các cấp quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng hoặc các chuyên ngành có liên quan;
Cao từ 1m58 trở lên, hình thức ưa nhìn. Tuổi không quá 25. Giọng nói chuẩn theo địa phương nơi tuyển dụng;
Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt;
Kỹ năng tư vấn, đàm phán, quản lý khách hàng và xử lý tình huống tốt;
Trình độ Tin học: Sử dụng thành thạo Word, Excel;
Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh): Trình độ B trở lên.

Tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, chế độ phúc lợi đầy đủ;
Được đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng bài bản;
Cơ hội thăng tiến rõ ràng;
Tăng lương, chế độ thưởng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng TMCP Quốc Dân Pro Company

Ngân hàng TMCP Quốc Dân Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 28C - 28D Bà Triệu

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

