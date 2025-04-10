Tuyển Quản lý kinh doanh Thang Long Real làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Soạn thảo các thông báo chính sách bán hàng, quy trình bán hàng và biểu mẫu bán hàng cho các bên liên quan dựa trên quyết định của Công ty/ Chủ đầu tư dự án.

Làm việc với các Phòng/Ban liên quan để giải quyết các thắc mắc, vướng mắc (nếu có) cho Kênh phân phối, cung cấp cho Kênh phân phối các thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến Sản phẩm và dự án theo quy định của Công ty và Hợp đồng phân phối/môi giới/tiếp thị đã ký kết.

Quản lý, điều phối giỏ hàng triển khai và xác nhận giao dịch; Xử lý hoàn tiền giữ chỗ khách hàng (nếu có); Tiếp nhận và phối hợp xử lý các sự vụ phát sinh sau giao dịch như: thay đổi sản phẩm, thay đổi tên khách hàng, thay đổi PTTT...

Thực hiện, theo dõi và quản lý, lưu trữ hồ sơ bán hàng với khách hàng từ khi bắt đầu kinh doanh đến khi hoàn tất ký Hợp đồng lần đầu với khách hàng.

Cập nhật, kiểm tra và báo cáo kết quả bán hàng từ Kênh phân phối.

Thực hiện thủ tục thanh toán cho sales và Khách hàng theo chính sách bán hàng đã được ban hành và theo quy trình thanh toán của Công ty.

Thực hiện thủ tục đối chiếu và thanh toán phí dịch vụ cho Kênh phân phối theo quy định tại Hợp đồng phân phối/môi giới/tiếp thị.

Các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.