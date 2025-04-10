Tuyển Quản lý kinh doanh Thang Long Real làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu

Thang Long Real
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Thang Long Real

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 178

- 180

- 182 Đường Nguyễn Gia Trí, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Soạn thảo các thông báo chính sách bán hàng, quy trình bán hàng và biểu mẫu bán hàng cho các bên liên quan dựa trên quyết định của Công ty/ Chủ đầu tư dự án.
Làm việc với các Phòng/Ban liên quan để giải quyết các thắc mắc, vướng mắc (nếu có) cho Kênh phân phối, cung cấp cho Kênh phân phối các thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến Sản phẩm và dự án theo quy định của Công ty và Hợp đồng phân phối/môi giới/tiếp thị đã ký kết.
Quản lý, điều phối giỏ hàng triển khai và xác nhận giao dịch; Xử lý hoàn tiền giữ chỗ khách hàng (nếu có); Tiếp nhận và phối hợp xử lý các sự vụ phát sinh sau giao dịch như: thay đổi sản phẩm, thay đổi tên khách hàng, thay đổi PTTT...
Thực hiện, theo dõi và quản lý, lưu trữ hồ sơ bán hàng với khách hàng từ khi bắt đầu kinh doanh đến khi hoàn tất ký Hợp đồng lần đầu với khách hàng.
Cập nhật, kiểm tra và báo cáo kết quả bán hàng từ Kênh phân phối.
Thực hiện thủ tục thanh toán cho sales và Khách hàng theo chính sách bán hàng đã được ban hành và theo quy trình thanh toán của Công ty.
Thực hiện thủ tục đối chiếu và thanh toán phí dịch vụ cho Kênh phân phối theo quy định tại Hợp đồng phân phối/môi giới/tiếp thị.
Các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm.
Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học, ưu tiên chuyên ngành Luật, Bất động sản, Quản trị kinh doanh, Kinh tế hoặc các ngành nghề có liên quan.
Nhiệt tình, nhanh nhẹ, tương tác và nắm bắt công việc nhanh.
Có tinh thần trách nhiệm, khả năng chịu áp lực cao.

Tại Thang Long Real Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thang Long Real

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 178-180-182 Nguyễn Gia Trí, P25, Bình Thạnh, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

