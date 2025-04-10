Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 84 - 86 Bát Nàn, Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai các hoạt động Marketing tổng thể cho công ty (offline & online).

Viết nội dung và quản lý nội dung trên các nền tảng số (Facebook, Website, Zalo, TikTok...).

Hỗ trợ triển khai các chiến dịch truyền thông thương hiệu, quảng cáo sản phẩm.

Phối hợp với các phòng ban để lên ý tưởng và tổ chức các sự kiện nội bộ và đối ngoại.

Theo dõi, đo lường hiệu quả các chiến dịch Marketing, báo cáo KPIs định kỳ.

Hỗ trợ thiết kế các tài liệu truyền thông: brochure, banner, ấn phẩm quảng cáo .

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan: Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh, PR,...

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực Marketing tổng hợp hoặc Digital Marketing.

Khả năng viết content sáng tạo, đúng insight khách hàng, phù hợp định hướng thương hiệu.

Thành thạo các công cụ quản lý nội dung và mạng xã hội (Meta Business, Canva, ChatGPT...).

Chủ động, có trách nhiệm và tinh thần cầu tiến trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương theo năng lực từ 12-15 triệu + hoa hồng

Tăng lương định kỳ hàng năm, tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc

Thưởng hiệu quả công việc, Thưởng các kỳ lễ (30/04, 02/09, ...)

Thưởng Lương tháng 13, thưởng cuối năm theo hiệu quả kinh doanh

Tham gia các sự kiện: teambuilding, du lịch thường niên,...

Phúc lợi Sinh nhật, Đám cưới, Sinh con, Thăm bệnh, Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN,...

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.