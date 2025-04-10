Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MASTER LAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 8 Triệu

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: N3C, Đường Đỗ Xuân Hợp, Phường An Phú, Thành Phố Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Lên ý tưởng - Lập kế hoạch truyền thông: Lập kế hoạch quảng cáo, các chương trình, các sự kiện liên quan đến hình ảnh thương hiệu/công ty

Lên ý tưởng: Phối hợp cùng các thành viên trong Team lên các ý tưởng cho các sản phẩm truyển thông.

Đặt hàng in ấn và sản xuất các tư liệu, quà tặng, vật dụng quảng cáo liên quan đến chương trình, hoạt động

SEO: Nghiên cứu từ khóa, tối ưu nội dung trên trang (on-page), Xây dựng liên kết (backlink).

Chạy quảng cáo: Google ads, Facebook ads.

Email Marketing: Xây dựng danh sách email, tạo chiến dịch email.

Thiết kế Website

Social Media Marketing: Xây dựng và quản lí các kênh mạng xã hội

Phân tích dữ liệu: sử dụng các công cụ phân tích Google analytics, Google tag manager, Google search console

BÁO CÁO–LẬP KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC HÀNG TUẦN

the Company.

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Từ 1 năm kinh nghiệm.

Cao Đẳng- ĐH chuyên ngành (marketing, quản trị kinh doanh…).

Nhanh nhẹn, chủ động trong công việc, có đam mê, nhiệt huyết, mong muốn học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu và gắn bó với nghề marketing

Thử việc: 2 tháng, ưu tiên ứng viên có thể chạy chuyên google ads.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MASTER LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản 8.000.000 vnđ + Hoa hồng cao theo quy định công ty

Freelance tính theo sản phẩm

Du lịch, công tác phí - nghỉ phép

Chế độ thưởng, đào tạo, tăng lương

Nếu hoàn thành tốt công việc được xem xét để trở thành nhân viên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MASTER LAND

