Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THANG MÁY UNIECO NHẬT BẢN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THANG MÁY UNIECO NHẬT BẢN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Báo giá và theo dõi, quản lý đơn hàng: tổng hợp thường xuyên báo cáo từ kỹ thuật, tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, chủ động theo sát khách hàng.
Chăm sóc khách hàng: duy trì tạo mối quan hệ với khách hàng, xử lý yêu cầu kịp thời, cảnh báo sớm đến KH về hư hỏng tiềm ẩn của thang, ....
Phối hợp với phòng kỹ thuật khi cần
Lưu trữ hồ sơ: cập nhật báo giá, thông tin khách hàng,...
Báo cáo công việc cho cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc Kỹ thuật.
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Các kỹ năng: giao tiếp, đàm phán, nhanh nhẹn và nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.
Thành thạo tin học văn phòng.
Tiếng Anh/Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản.
Có hiểu biết cơ bản về cấu tạo, quy trình của thang máy/thang cuốn là lợi thế
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Các kỹ năng: giao tiếp, đàm phán, nhanh nhẹn và nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.
Thành thạo tin học văn phòng.
Tiếng Anh/Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản.
Có hiểu biết cơ bản về cấu tạo, quy trình của thang máy/thang cuốn là lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THANG MÁY UNIECO NHẬT BẢN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: từ 9.000.000-13.000.000 VNĐ
Các chế độ theo Luật lao động.
Đào tạo chuyên sâu về sản phẩm
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Khám sức khỏe, Bảo hiểm PTI
Địa điểm làm việc: 27A Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.
Các chế độ theo Luật lao động.
Đào tạo chuyên sâu về sản phẩm
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Khám sức khỏe, Bảo hiểm PTI
Địa điểm làm việc: 27A Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THANG MÁY UNIECO NHẬT BẢN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI