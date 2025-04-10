Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THANG MÁY UNIECO NHẬT BẢN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Phường 4, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Báo giá và theo dõi, quản lý đơn hàng: tổng hợp thường xuyên báo cáo từ kỹ thuật, tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, chủ động theo sát khách hàng.

Chăm sóc khách hàng: duy trì tạo mối quan hệ với khách hàng, xử lý yêu cầu kịp thời, cảnh báo sớm đến KH về hư hỏng tiềm ẩn của thang, ....

Phối hợp với phòng kỹ thuật khi cần

Lưu trữ hồ sơ: cập nhật báo giá, thông tin khách hàng,...

Báo cáo công việc cho cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc Kỹ thuật.

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Các kỹ năng: giao tiếp, đàm phán, nhanh nhẹn và nhiệt tình, chịu được áp lực công việc.

Thành thạo tin học văn phòng.

Tiếng Anh/Tiếng Nhật giao tiếp cơ bản.

Có hiểu biết cơ bản về cấu tạo, quy trình của thang máy/thang cuốn là lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THANG MÁY UNIECO NHẬT BẢN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: từ 9.000.000-13.000.000 VNĐ

Các chế độ theo Luật lao động.

Đào tạo chuyên sâu về sản phẩm

Cơ hội thăng tiến rõ ràng

Khám sức khỏe, Bảo hiểm PTI

Địa điểm làm việc: 27A Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THANG MÁY UNIECO NHẬT BẢN

