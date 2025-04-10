Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Mayora Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công ty TNHH Mayora Việt Nam
- Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận
Kiểm tra và phê duyệt đơn hàng dựa trên điều khoản hợp đồng và chương trình khuyến mãi
Lập phiếu thu để ghi nhận các khoản thanh toán nhận được qua chuyển khoản ngân hàng
Theo dõi và quản lý hợp đồng khách hàng kênh GT
Đối chiếu báo cáo công nợ của khách hàng GT
Làm việc với đội ngũ bán hàng liên quan đến các vấn đề về đơn hàng, hóa đơn và công nợ từ khách hàng
Phối hợp với các bộ phận khác (Sales, Logistics, Tài chính) để giải quyết các vấn đề phát sinh
Đảm bảo các quy trình công nợ phải thu tuân thủ chính sách công ty
Hỗ trợ các quy trình kiểm toán liên quan đến công nợ
Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (đặc biệt là SAP)
Cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng làm việc dưới áp lực
Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt
Tại Công ty TNHH Mayora Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường đa quốc gia chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo
Được đào tạo và phát triển kỹ năng cá nhân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Mayora Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI