Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Mayora Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1

Kế toán công nợ

Kiểm tra và phê duyệt đơn hàng dựa trên điều khoản hợp đồng và chương trình khuyến mãi

Lập phiếu thu để ghi nhận các khoản thanh toán nhận được qua chuyển khoản ngân hàng

Theo dõi và quản lý hợp đồng khách hàng kênh GT

Đối chiếu báo cáo công nợ của khách hàng GT

Làm việc với đội ngũ bán hàng liên quan đến các vấn đề về đơn hàng, hóa đơn và công nợ từ khách hàng

Phối hợp với các bộ phận khác (Sales, Logistics, Tài chính) để giải quyết các vấn đề phát sinh

Đảm bảo các quy trình công nợ phải thu tuân thủ chính sách công ty

Hỗ trợ các quy trình kiểm toán liên quan đến công nợ

Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực kế toán công nợ/kế toán tổng hợp.

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (đặc biệt là SAP)

Cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng làm việc dưới áp lực

Kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt

Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) ngay từ tháng đầu tiên

Làm việc trong môi trường đa quốc gia chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo

Được đào tạo và phát triển kỹ năng cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển

