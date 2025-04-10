Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI DUY HỒNG PHÚC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 240 Nguyễn Đình Chính, Phường 11, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Nhận, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa khi nhập kho.

Sắp xếp, phân loại và lưu trữ hàng hóa trong kho một cách khoa học, đảm bảo an toàn và dễ dàng tìm kiếm.

Quản lý hàng tồn kho, cập nhật thông tin hàng hóa vào hệ thống quản lý kho.

Thực hiện xuất hàng theo yêu cầu, kiểm tra số lượng và chất lượng hàng hóa trước khi xuất kho.

Báo cáo tình trạng hàng tồn kho định kỳ cho quản lý.

Vệ sinh và bảo quản kho sạch sẽ, ngăn nắp.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên.

Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí nhân viên kho từ 1 năm.

Nắm vững các nghiệp vụ kho vận cơ bản.

Khả năng sử dụng máy tính và phần mềm quản lý kho (nếu có).

Trung thực, cẩn thận, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Sức khỏe tốt, có thể làm việc trong môi trường kho bãi.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI DUY HỒNG PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 7.000.000 - 9.000.000.

Mức lương 7.000.000 - 9.000.000

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI DUY HỒNG PHÚC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin