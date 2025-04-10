Tuyển Tester BASE BUSINESS SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

BASE BUSINESS SOLUTIONS
Ngày đăng tuyển: 10/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/05/2025
Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại BASE BUSINESS SOLUTIONS

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 9 Đoàn Văn Bơ, P13, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Tham gia vào quá trình kiểm thử phần mềm cho các dự án (Web/App).
Phân tích tài liệu yêu cầu, xây dựng kế hoạch Test, thiết kế Test Case.
Thực hiện kiểm thử chức năng (Functional Testing), kiểm thử giao diện (UI Testing), kiểm thử hồi quy (Regression Testing), kiểm thử tích hợp (Integration Testing), API, v.v
Ghi nhận và theo dõi lỗi (bugs) thông qua các công cụ ghi nhận lỗi.
Phối hợp chặt chẽ với các thành viên trong nhóm phát triển, các bộ phận liên quan để đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi bàn giao cho khách hàng.
Viết báo cáo test và báo cáo tiến độ công việc định kỳ.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của TBP.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm thực tế test Manual trong lĩnh vực kiểm thử Web/Mobile.
Nắm vững quy trình kiểm thử phần mềm (STLC) và quy trình phát triển phần mềm (SDLC).
Hiểu rõ quy trình kiểm thử phần mềm, sử dụng các loại kiểm thử và kỹ năng viết test case và báo cáo lỗi rõ ràng, chi tiết.
Tư duy logic tốt, kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với hệ thống CRM.
Có hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm Agile/Scrum là một lợi thế.
Có kinh nghiệm automation test là một lợi thế.

Tại BASE BUSINESS SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12,000,000 đến 20,000,000
Thời gian làm việc: 08h00-17h00 (từ thứ 2- thứ 6)
Phúc lợi: chế độ lương hấp dẫn,chế độ phúc lợi khác theo Luật lao động và chính sách của công ty.
Được tham gia đầy đủ BHXH theo quy định nhà nước và gói bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên.
Cấp Laptop làm việc.
Du lịch hàng năm, các hoạt động nội bộ mỗi quý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại BASE BUSINESS SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Ree Tower, Lầu 12B Số 9 Đoàn Văn Bơ, P13, Q4

